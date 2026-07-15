'Facção explora o morador de todos os lados', diz delegado

Ainda segundo o delegado André Neves, automóveis foram recuperados na operação. "Os criminosos da Cidade de Deus costumam efetuar roubos na Barra da Tijuca, Jardim Oceanico, toda aquela localidade. A facção explora o morador de todos os lados, através do gás, água, internet, e Rio das Pedras hoje é alvo desses criminosos".

O comandante do Comando de Operações Especiais (COE), o coronel Alex Benevenuto, destacou uma ação realizada na Muzema, que terminou com três mortos e seis fuzis apreendidos.

"Essa operação visa também combater a exploração a moradores, e ela continua, estamos contabilizando números de drogas apreendidas. Conseguimos atingir o objetivo na Muzema, estamos atuando também na Gardênia e Cidade de Deus. Os fuzis encontrados estavam numa área entre as edificações e a mata", afirmou.