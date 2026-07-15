Ação prendeu mais de 370

A "Operação Contenção" é uma iniciativa estratégica do Governo do Estado para reprimir o avanço territorial do CV. O objetivo é desarticular as estruturas financeira, logística e operacional da facção, além de prender traficantes.

A ação já resultou em mais de 370 presos e 137 mortos em confronto. Também foram apreendidas mais de 480 armas, entre elas, 190 fuzis. A ação de ontem teve participação de delegacias especializadas, além da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq).