Maria Rita relembra burnout e crise: 'Medo de dar boa noite para o público'

Maria Rita abriu o coração ao relembrar o período em que precisou interromper a carreira por causa de um burnout severo. A artista revelou que passou por uma profunda crise de identidade, perdeu a confiança no próprio trabalho e chegou a temer subir ao palco. O processo de retomada, segundo ela, só foi possível ao reencontrar, simbolicamente, o "colo" da mãe, Elis Regina (1945-1982).

Segundo a cantora, o esgotamento já vinha se instalando havia algum tempo, mas atingiu o limite em 2024, quando o caminhão que transportava todo o equipamento de seus shows foi roubado, um investimento de mais de 20 anos.

"Quando veio, continuei trabalhando, o que não recomendo. A sensação era das coisas saindo do controle afetivo, emocional, de mim mesma no palco, da paixão, da entrega. Isso começou a me escapar e virou uma bola de neve", disse a artista ao jornal O Globo. "Porque veio uma crise existencial, me senti uma mentira. Nunca parei de entregar o que meus fãs estão acostumados, mas olhava aquele roteiro no chão e falava: 'O que eu estou fazendo? Que enganação eu sou'. Não é a síndrome da impostora, que também já tive, era mais complicado."

Ela contou que o medo passou a fazer parte da rotina antes dos shows: "Medo de dar boa noite para o público, de não lembrar de letra, de travar na boca do palco. Aí falei: 'Caralho, mano, se eu não parar...'. Essa turnê me ajuda nesse lugar de colo, de ressignificar sentenças, poesias, melodias, de me permitir. Então, fiz tudo que queria, de um jeito bem exibido, enchendo meus olhos para encher os do público também".

O retorno aos palcos acontece com a turnê Redescobrir Vol. 2, que estreia no próximo sábado, 18, em Brasília, e segue pelo País até dezembro, com passagem pelo Rio de Janeiro em 10 de outubro. Maria Rita afirmou que a turnê surgiu justamente em meio à sua crise de burnout.

"Um dia, estava olhando para o nada, sem rumo, sem entender o que tinha feito de errado e me veio a imagem de um palco branco e eu de vermelho, no centro. Foi um recado mesmo. Bem no período em que o caminhão com minha carga de equipamento foi roubado. Aquilo mexeu muito comigo. Já estava me sustentando com pouco e, com o assalto, eu quebrei. Levei um tempo até perceber que aquela imagem era um colo, um coração pulsante em cima do palco. Diante de tantos questionamentos, só uma pessoa poderia me fortalecer. Foi uma busca consciente pelo colo da minha mãe", salientou.