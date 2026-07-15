'Rancho Dutton', '1923' e mais: Entenda o universo das séries derivadas de 'Yellowstone'

Yellowstone, criada por Taylor Sheridan, é uma das séries de maior sucesso da TV norte-americana, e também uma das que mais possui spin-offs. A produção chegou ao fim em 2024, mas, ao todo, soma quatro sequências - e tem mais duas encomendadas.

Uma delas, Rancho Dutton, transmitiu o último episódio de seu primeiro ano no início deste mês. Já há uma segunda temporada confirmada.

Para ajudar a entender todo o universo de Yellowstone e a árvore genealógica da família Dutton, o Estadão explica cada uma das sequências da série da Paramount+.

Yellowstone

A série principal estreou em 2018 e, ao todo, soma cinco temporadas. A produção é centrada em John Dutton (Kevin Costner), que tenta proteger suas terras contra especuladores imobiliários. Costner decidiu deixar a série antes da quinta temporada pelo desejo de explorar outros projetos em sua carreira, somado às dificuldades de agenda.

1883

A série estreou em 2021 e contou com apenas uma temporada. 1883 funciona como uma espécie de "prelúdio" para os acontecimentos de Yellowstone, focando no momento em que a família Dutton deixou o Texas para partir para Montana.

1923

Estrelada por Harrison Ford e Helen Mirren, a produção contou com duas temporadas. A trama retrata momentos marcantes na história dos Estados Unidos, como a Lei Seca e a Grande Depressão, e foca na linhagem Dutton, décadas depois dos acontecimentos de 1883.

Marshals

A série estreou neste ano no catálogo do Paramount+. A produção tem Luke Grimes novamente em seu papel como Kayce Dutton, que usa sua experiência como vaqueiro e SEAL para combater o crime em Montana.

The Madison

Protagonizada por Michelle Pfeiffer e Kurt Russell, a produção também estreou neste ano no Paramount+. Apesar de ter sido originalmente pensada como um spin-off de Yellowstone, a trama acabou se passando em um universo separado após uma série de negociações.

Rancho Dutton

Com uma segunda temporada já confirmada, a série acompanha um casal queridinho de Yellowstone, Beth Dutton (Kelly Reilly) e Rip Wheeler (Cole Hauser). A produção é centrada em uma tentativa dos dois de construir uma nova vida no sul do Texas.

1944

A série ainda não estreou, mas, segundo o The Hollywood Reporter, vai retratar os acontecimentos seguintes a 1883 e 1923. A trama será passará durante a Segunda Guerra Mundial.

6666

Conforme o The Hollywood Reporter, a série está suspensa devido a um impasse sobre a fazenda em que a produção seria filmada. 6666 deve ser protagonizada por Jefferson White, que reprisa seu papel como Jimmy.