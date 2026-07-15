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Com geada, Campos do Jordão bate novo recorde de frio em 2026

Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira registrou mais um recorde de frio do ano ao atingir temperatura de 1,3°C, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A marca foi registrada na madrugada desta quarta-feira, 15, na cidade mais alta do País. Essa foi a menor temperatura observada no Estado de São Paulo em 2026, até o momento.

Ainda segundo o Inmet, às 2h as temperaturas ficaram em 1,9°C. Depois, às 3h, caiu para 1,4°C e chegou a subir para 1,5°C às 4h, antes do recorde de 1,3°C às 5h.

As temperaturas baixas fizeram também com que a cidade paulista amanhecesse coberta por geada mais uma vez. Moradores registraram carros e vegetação encobertos pelos pequenos cristais de gelo.

Na terça, 14, a mínima foi de 2,1°C. O recorde anterior havia sido alcançado em 12 de maio, quando os termômetros marcaram a mesma temperatura. Antes disso, a menor temperatura de 2026 havia sido de 5,5°C, registrada em 21 de abril.

Segundo o Inmet, o frio deve persistir em São Paulo ao longo das madrugadas e manhãs de quarta-feira, 15, e quinta-feira, 16. A atuação de um sistema de alta pressão pós-frontal mantém o tempo estável e sem previsão de chuva no Estado, favorecendo a queda das temperaturas, principalmente nas áreas de maior altitude.

A região de Campos do Jordão permanece sob aviso de perigo potencial para geada, com possibilidade de novas ocorrências nas primeiras horas do dia. O instituto também prevê formação de névoa úmida em áreas do leste paulista durante a madrugada e o início da manhã.

Apesar das manhãs geladas, as temperaturas devem subir gradualmente durante as tardes. No oeste paulista, as máximas podem se aproximar dos 30°C na quinta-feira. Já em grande parte do interior do Estado, com exceção da faixa leste e do litoral, o Inmet também alerta para baixa umidade do ar, com índices entre 20% e 30%.

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