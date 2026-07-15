Tom Holland diz que Erling Haaland ignorou seu convite para sair: 'Nem respondeu'

Tom Holland contou que tentou se aproximar de Erling Haaland, mas acabou ignorado pelo astro de futebol norueguês. Durante participação no programa The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, nesta semana, o ator revelou que enviou uma mensagem direta ao jogador convidando-o para sair, mas nunca recebeu resposta.

Tom relembrou o episódio com bom humor e disse que a experiência serviu para mantê-lo com os pés no chão. "Esse é exatamente o tipo de experiência que nos ensina humildade, o que é importante para os atores", brincou.

O atacante sequer enviou uma justificativa a ele. "Nenhuma resposta. Nem uma desculpa dizendo que estava ocupado jogando futebol. Nada", contou.

O astro de Homem-Aranha explicou que decidiu entrar em contato com Haaland depois de vê-lo durante o Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1, em junho. Segundo ele, o atacante estava hospedado em frente ao seu quarto, por isso decidiu tentar uma aproximação.

Questionado pelo apresentador Jimmy Fallon se ainda toparia sair para jantar com o jogador, o ator britânico respondeu que, depois da repercussão da história e da recente derrota da Noruega para a Inglaterra na Copa do Mundo, acredita que Haaland talvez não aceitasse mais o convite.

Apesar da tentativa frustrada de contato, Tom fez questão de elogiar o atacante, descrevendo Haaland como 'incrível" e "uma verdadeira lenda".