'Wonderwall' é a 3ª música mais ouvida no Spotify após sucesso da Inglaterra na Copa

O clássico Wonderwall, lançado pelo Oasis em 1995, voltou aos holofotes graças à seleção inglesa na Copa do Mundo. Nesta quarta-feira, 15, data em que a Inglaterra enfrenta a Argentina por uma vaga na final do torneio, a faixa ocupa a terceira posição entre as músicas mais reproduzidas no ranking global do Spotify, impulsionada pelo coro dos torcedores ingleses ao fim das partidas.

À frente da canção estão apenas Dai Dai, de Shakira e Burna Boy, escolhida como música oficial da Copa do Mundo de 2026, e Hate That I Made You Love Me, de Ariana Grande.

Wonderwall acabou sendo adotada como música-tema da Inglaterra na Copa de maneira espontânea. Após a vitória por 4 a 2 sobre a Croácia, na estreia do Mundial, o sistema de som do AT&T Stadium, em Dallas, começou a tocar a música. Em êxtase pelo resultado, os torcedores resolveram entoar a canção a plenos pulmões e receberam a companhia dos atletas ingleses. De lá para cá, a cena continuou se repetindo.

Desde então, a faixa passou a ocupar um lugar semelhante ao de um verdadeiro hino informal da torcida inglesa. Guardadas as proporções, é um fenômeno que lembra Evidências, de Chitãozinho & Xororó, no Brasil: uma música conhecida por praticamente todos os brasileiros, independentemente do estilo musical preferido.

O termo Wonderwall não possui uma tradução literal exata, mas costuma ser interpretado como "porto seguro" ou alguém em quem se pode confiar nos momentos difíceis. A canção retrata uma relação de admiração e apoio entre duas pessoas, na qual uma inspira e fortalece a outra diante das adversidades.