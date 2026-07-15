'Toque de recolher' para redes sociais: Reino Unido revela plano para adolescentes

O governo britânico anunciou nesta quarta-feira, 15, planos para introduzir um toque de recolher de seis horas para o uso de redes sociais a partir da meia-noite para jovens de 16 e 17 anos. A medida não é obrigatória e poderá ser feita de forma voluntária (saiba mais abaixo).

Em sua mais recente tentativa de reduzir os riscos de danos online para crianças, o governo britânico também anunciou que recursos que podem manter os usuários navegando por mais tempo, como vídeos que são reproduzidos automaticamente um após o outro, serão desativados por padrão para adolescentes mais velhos.

As restrições planejadas surgem um mês depois de o governo ter anunciado a proibição do uso de redes sociais por menores de 16 anos, que deverá abranger plataformas como Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook e X, mas não serviços de mensagens como WhatsApp e Signal, a partir da próxima primavera.

As medidas, que constituem um dos últimos atos do governo do primeiro-ministro Keir Starmer, ainda precisarão ser transformadas em lei. Acredita-se amplamente que seu provável sucessor, Andy Burnham, dará continuidade aos planos.

Medida questionada

O ministro da Segurança Online, Kanishka Narayan, minimizou as especulações de que os adolescentes simplesmente desativariam os toques de recolher opcionais para redes sociais, afirmando que sugerir isso seria uma "falta de respeito" para com eles.

Ele mencionou um programa piloto recente que envolveu mais de 300 adolescentes e pais em todo o Reino Unido, o qual observou uma queda drástica no uso das redes sociais da noite para o dia, além de ajudar a melhorar o sono e a concentração.

"Em outubro, por exemplo, algumas plataformas introduziram essas configurações padrão - mais de 90% dos adolescentes nos disseram que também mantiveram essas configurações padrão", disse ele à Sky News. "Portanto, as evidências são claras, a motivação é muito clara e eu não faria um desserviço aos adolescentes dizendo que todos eles vão desativar os aplicativos."

Laura Trott, porta-voz da área da educação do principal partido da oposição, o Partido Conservador, afirmou que as propostas "não fazem sentido".

"Ou eles acham que jovens de 16 e 17 anos devem usar redes sociais, ou não, mas impor toques de recolher que eles podem simplesmente desligar não vai resolver nada", disse ela.

A NSPCC, principal instituição de caridade infantil do Reino Unido, afirmou que as propostas contribuirão para melhorar as experiências dos jovens nas redes sociais, mas não serão suficientes por si só.

"A menos que sejam acompanhadas de medidas adicionais e mais rigorosas, serão apenas um paliativo que não resolve os problemas de design viciantes que impulsionam o elevado tempo de uso das telas e prejudicam o bem-estar das crianças", disse Chris Sherwood, diretor executivo da NSPCC.

Rachel de Souza, Comissária para a Infância da Inglaterra, afirmou que a medida é um "passo positivo", já que os jovens querem tentar reduzir o uso das redes sociais, mas encontram dificuldades.

"Quero saber mais sobre como as políticas, como o toque de recolher, serão implementadas e acompanharei de perto para garantir que sejam eficazes", disse ela.

*Com informações da Associated Press (AP).