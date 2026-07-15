'Quem Ama Cuida': O que Adriana vai aprontar esta semana?

A semana será intensa para Adriana em Quem Ama Cuida. Disposta a levar adiante sua vingança, a protagonista reúne aliados, traça novos planos e busca informações que possam comprometer aqueles que considera responsáveis por sua prisão. Ao mesmo tempo, a personagem precisará lidar com sentimentos mal resolvidos por Pedro e enfrentará novos conflitos com Bruna e Pilar.

Confira o resumo da semana:

Quarta-feira, 15 de julho

Adriana revela a Nancy que reencontrou Pedro e admite que ainda o ama, mas deixa claro que isso não a fará abandonar seus planos de vingança.

Determinada a seguir em frente, Adriana enfrenta Bruna, que exige que ela mantenha distância de Pedro. Mau Mau, por sua vez, conta ao advogado que Bruna foi até sua casa para provocar Adriana. Mais tarde, Adriana encontra com Pilar em um salão de beleza.

Quinta-feira, 16 de julho

O embate entre Adriana e Pilar ganha força quando Pilar arma um escândalo e faz acusações contra a rival. Em paralelo, Pedro reafirma a Bruna que continua comprometido com o relacionamento.

Sem desistir de seu objetivo, Adriana pede ajuda a Mau Mau para descobrir alguma informação que possa prejudicar Ademir. Ela também procura Lyris, revela que Ulisses é irmão de Arthur e pede que a amiga descubra detalhes que possam contribuir para sua vingança.

Sexta-feira, 17 de julho

Nancy e Lyris aceitam participar do plano de Adriana, fortalecendo a aliança formada pelas três. Lyris ainda incentiva a amiga a contar a Pedro o verdadeiro motivo de ter se afastado dele.

Enquanto isso, Ademir consegue convencer Pilar a desistir de registrar uma queixa-crime contra Adriana. Dora também demonstra confiança na protagonista ao afirmar a Otoniel que nunca acreditou que ela fosse responsável pela morte de Arthur.

Nos momentos finais do capítulo, Elisa escuta uma conversa entre Adriana e Lyris sobre Ademir, o que pode colocar em risco os próximos passos da vingança.

Sábado, 18 de julho

Mesmo depois da conversa com Elisa, Adriana permanece decidida a seguir com seu plano. Mau Mau demonstra preocupação ao descobrir que ela pretende entrar na associação de advogados fingindo ser funcionária para avançar em sua estratégia.

No mesmo dia, Adriana observa Ademir ao lado da secretária Suely, enquanto Pilar articula uma mudança no comando da joalheria e revela a Ulisses que pretende tirar Tiago da presidência da empresa.

Ulisses convida Lyris para sair, Silvana conta a Dora como descobriu que Fábia visitava Arthur às escondidas e Bruna passa mal após sentir uma forte dor de cabeça e fica desacordada.