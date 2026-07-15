Ex-BBB Tia Milena expõe ataques racistas e diz que levará caso à Justiça

Tia Milena, vice-campeã do BBB 26, usou suas redes sociais para expor ataques racistas que recebeu. "Racismo é crime. E tudo será tratado com o jurídico", garantiu.

Em uma série de stories, ela reuniu diversos comentários endereçados a ela nos últimos meses, incluindo alguns feitos na época em que ainda estava confinada no reality show.

Na imagem postada pela ex-BBB é possível observar ataques de seguidores à sua aparência, aos seus cabelos e à sua cor. Insultos como "macaca", "raça imunda", "escrava de novela de época", entre outros, podem ser vistos nas imagens destacadas por Milena.

Ataques aumentaram após encontro com Samira

Na segunda-feira, 13, Milena saiu para jantar em um restaurante em São Paulo com Breno, Marcelo e Samira, também ex-participantes do BBB26.

O registro de Milena e Samira juntas irritou alguns fãs que acusaram a ex-recreadora infantil de retomar o contato com a gaúcha.

Logo após o reality, Milena e Ana Paula Renault romperam com Samira ao descobrirem como a sister agia pelas costas do grupo Eternos, formado por elas e Juliano Floss.

Milena se manifestou dizendo receber "ataques desnecessários" e recebeu apoio de sua irmã gêmea, Mile Moreira. "Milena é adulta, faz o que bem entender da vida dela, eu concordando ou não! Ela sabe que, no fim, eu estarei aqui por ela, para defender de quem seja. E já deixo claro para não me envolverem nisso. O que eu tinha de falar, já falei no off para Milena", defendeu.

Logo em seguida, Milena respondeu à irmã agradecendo o apoio. "Mile te amo e obrigada por sempre estar ao meu lado".

Samira também saiu em defesa de Milena. "Racismo é crime. Você pode discordar das atitudes de uma pessoa, mas nada te dá o direito de atacar, humilhar e ser preconceituoso com outro ser humano", escreveu.