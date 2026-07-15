Antonio Fagundes ganha tributo no 'Sem Censura', da TV Brasil

O programa Sem Censura, da TV Brasil, terá uma edição especial nesta sexta-feira, 17, para comemorar os 60 anos de carreira do ator Antonio Fagundes.

Na homenagem, a apresentadora Cissa Guimarães recebe o premiado artista e convidados especiais para formar uma bancada que abordará a vida e a obra de Fagundes.

A roda de conversa inédita reúne o veterano e amigos como o diretor de fotografia Walter Carvalho e a atriz Christiane Torloni, com quem o ator divide o palco na peça Dois de Nós. O ator e produtor Bruno Fagundes, filho de Antonio, também marca presença. A debatedora é a jornalista Fabiane Pereira.

No ar de segunda a sexta, às 16h, o programa diário pode ser acompanhado pelo app TV Brasil Play e no YouTube da emissora. O conteúdo ainda fica disponível em formato de podcast no Spotify. O Sem Censura tem horário alternativo mais tarde no mesmo dia, às 23h30.

Uma carreira de sucesso

Ícone da dramaturgia, Antonio Fagundes participou de diversos trabalhos e eternizou muitos personagens como Julião Petruchio, na trama O Machão (1974), ainda na TV Tupi, e Bruno, no folhetim Nina (1977), já na Globo.

No seu currículo também estão as novelas Dancin' Days (1978), Vale Tudo (1988), O Dono do Mundo (1991), Renascer (1993), O Rei do Gado (1996), além da minissérie Labirinto (1998) e a novela Terra Nostra (1999).

O veterano de 77 anos deu vida a protagonistas e personagens fortes, sensíveis, complexos e inesquecíveis em obras marcantes como Rainha da Sucata (1990) e A Viagem (1994).

No Sem Censura, Fagundes falará sobre a recente participação como Arthur Brandão na novela Quem Ama Cuida. No papo, ele também recorda a dinâmica como o caminhoneiro Pedro da Boleia nas temporadas do seriado Carga Pesada (1979-1981 e 2003-2007).

Serviço

Sem Censura - Segunda a sexta, às 16h, na TV Brasil

Sem Censura (reprise) - Segunda a sexta, às 23h30, na TV Brasil