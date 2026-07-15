'Dia D': novo filme de Spielberg já tem data para estrear no digital

Dia D(Disclosure Day), novo filme do aclamado diretor Steven Spielberg, já tem data para chegar ao formato digital. Após estrear nos cinemas em 10 de junho e arrecadar cerca de US$ 230 milhões nas bilheterias mundiais, o longa será lançado para compra e aluguel em plataformas digitais no dia 21 de julho.

A estreia ocorre pouco mais de um mês após a chegada às salas de cinema, permitindo que o público assista à produção sem precisar esperar pelo lançamento em um serviço de streaming.

Por enquanto, Dia D ainda não tem data confirmada para integrar o catálogo de nenhuma plataforma de streaming.

O longa também conquistou boa recepção da crítica e do público. No Rotten Tomatoes, registra 80% de aprovação entre os críticos e 70% de aprovação dos espectadores.

O elenco reúne nomes de destaque de Hollywood, como Emily Blunt (Oppenheimer e Um Lugar Silencioso), Josh O'Connor (Rivais e The Crown), Colin Firth (O Discurso do Rei e a franquia Kingsman), Eve Hewson (Bad Sisters e O Casal Perfeito) e Colman Domingo (Sing Sing e Rustin).