Ônibus com equipe de dança do Paraguai cai em ribanceira em SC, deixando 3 mortos e 40 feridos

Um acidente envolvendo um ônibus com integrantes de uma academia de dança do Paraguai causou a morte de duas mulheres e uma criança, além de ferir outros 40 passageiros na madrugada desta quarta-feira, 15. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o veículo saiu da pista em uma curva por volta da meia-noite e caiu em uma ribanceira na rodovia SC-492, entre Maravilha e São Miguel da Boa Vista, no oeste de Santa Catarina.

O ônibus havia saído de Gramado (RS) e tinha o país vizinho como destino. No veículo, estavam 66 passageiros e dois motoristas - todos paraguaios. Os ocupantes eram bailarinas, mães, pais e professoras da Academia de Danzas Bethania, de Independência, que fica a cerca de 180 km da capital paraguaia Assunção. Eles participaram de uma competição de dança no Rio Grande do Sul.

As identidades das vítimas fatais não foram divulgadas pelos bombeiros, mas veículos de imprensa paraguaios informaram se tratar de duas professoras, de 48 e 75 anos, e da filha de uma delas, de 8 anos. Uma mãe relatou à rádio paraguaia Monumental 1080 AM, uma das principais do país, que o ônibus estava balançando momentos antes do acidente. Segundo ela, um dos motoristas disse que os freios do veículo falharam.

Quarenta pessoas feridas, entre elas crianças, foram atendidas por equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levadas para unidades médicas da região, sendo 35 ao Hospital São José, em Maravilha, quatro ao Hospital de Romelândia e uma ao Hospital Regional Terezinha Gaio Basso, em São Miguel do Oeste. A maioria das vítimas tinha ferimentos leves.

Conforme os bombeiros, a primeira equipe da corporação que chegou ao local do acidente encontrou um cenário de alta complexidade, com dezenas de vítimas presas às ferragens e outras dentro, fora e em cima do veículo tombado. Outras oito equipes dos bombeiros foram acionadas para o atendimento. As circunstâncias do acidente, em um trecho de pista simples, serão investigadas pela Polícia Civil. Equipes de perícia estiveram no local.

Em uma postagem nas redes sociais, feita na terça-feira, 14, a academia divulgou um vídeo do grupo reunido na despedida do Brasil. "Voltamos para casa com o orgulho do primeiro lugar, mas nossa maior satisfação é ter descoberto a magia de Gramado, o calor do seu povo e a coragem de compartilhar como a grande família que somos na Academia de Danzas Bethania", diz o texto.