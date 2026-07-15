Cacique Raoni tem alta após um mês internado

O líder indígena brasileiro Raoni Metuktire, conhecido como Cacique Raoni, recebeu alta na manhã desta quarta-feira, 15. Ele havia sido transferido para o Hospital São Paulo no dia 19 do mês passado.

O defensor emblemático da floresta amazônica, de 94 anos, deu entrada no hospital com "obstrução intestinal, desidratação e pneumonia por aspiração". No dia seguinte, ele foi submetido a uma cirurgia. Na última sexta-feira, 10, o cacique apresentou um quadro de hemorragia digestiva, que foi contida.

Raoni estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital e Maternidade Dois Pinheiros, em Sinop (MT), desde o dia 14 de junho, após sofrer com vômitos, dor abdominal e expectoração com sangue.

Não é a primeira vez que o líder kayapó enfrenta uma hospitalização neste ano. Em maio, ele esteve internado para tratar uma hérnia e foi diagnosticado com doença pulmonar obstrutiva e problemas cardíacos.

Quem é Cacique Raoni

Reconhecido internacionalmente por sua defesa da Amazônia e dos povos indígenas, Raoni se manteve ativo até há pouco tempo.

Apesar de visivelmente debilitado, em abril ele participou do Acampamento Terra Livre, a maior mobilização indígena do Brasil, que reúne a cada ano em Brasília milhares de líderes e povos originários para reivindicar direitos, território e políticas públicas.

O cacique se tornou conhecido nos anos 1970, quando militava contra uma estrada transamazônica durante a ditadura militar. Ele fez sua primeira turnê internacional em 1989, após receber o músico britânico Sting na Amazônia.