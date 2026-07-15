Brasileira é morta a golpes de facão na Bélgica; suspeito confessa ter cometido o crime

A brasileira Silvilene Rocha, de 37 anos, natural de Conselheiro Lafayette (MG), foi morta com golpes de facão na última segunda-feira, 13, em Marche-en-Famenne, cidade em que morava na Bélgica. Um suspeito de 20 anos foi preso no dia seguinte e confessou ter cometido o crime. As informações são da imprensa belga.

A companheira de Silvilene, de 26 anos e também brasileira, estava junto com ela e foi igualmente atacada, mas conseguiu fugir do local. Ela sofreu ferimentos graves e foi hospitalizada, mas já não corre mais risco de vida.

O ataque às mulheres ocorreu entre meia-noite e 1h, na rua onde Silvilene morava. As duas mulheres foram perseguidas pelo acusado até que ele as atingiu com vários golpes de facão. Uma testemunha tentou prestar os primeiros socorros no local, mas Silvilene não resistiu aos ferimentos.

A polícia belga realizou buscas simultâneas em quatro endereços na terça-feira, 14, e deteve quatro suspeitos. Três deles foram liberados, e o último que restou confessou ser o autor do crime e foi preso preventivamente. Ele não tinha antecedentes criminais.

O caso é investigado formalmente pelas autoridades belgas como homicídio premeditado e tentativa de assassinato. A motivação exata do crime ainda está sendo investigada.

O prefeito de Marche-en-Famenne, Nicolas Grégoire, divulgou uma nota lamentando a morte da brasileira e prestando solidariedade aos familiares das vítimas. O político destacou que o município, de 16 mil habitantes, não está acostumado com episódios de violência extrema e que o caso provocou forte comoção entre os moradores.

O comissário da polícia do distrito indicou que apoio psicológico poderia ser oferecido às testemunhas mais traumatizadas.