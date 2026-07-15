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Vídeo mostra integrantes do CV lançando explosivo com drone em Curicica

Na gravação, é possível ouvir os bandidos comemorando a detonação do artefato

Criminosos do CV jogam artefato explosivo em via pública de comunidade em Curicica, na Zona Sudoeste
Criminosos do CV jogam artefato explosivo em via pública de comunidade em Curicica, na Zona Sudoeste -
Rio - Um vídeo gravado por integrantes do Comando Vermelho mostra o momento em que criminosos lançam um artefato explosivo por meio de um drone nas proximidades da Associação de Moradores do Parque Dois Irmãos, em Curicica, na Zona Sudoeste. O ataque aconteceu na tarde de segunda-feira (13) e deixou um integrante da associação ferido. Veja as imagens abaixo.
Na gravação, é possível ver os criminosos mirando pessoas que estavam próximas a um carro branco estacionado na via. Segundo os próprios traficantes, os alvos seriam integrantes da milícia. Antes de acionar o equipamento, um deles grita: "Explode o carro deles". Em seguida, o artefato é lançado pelo drone e explode. Logo após a detonação, os criminosos comemoram. "Peguei, peguei", diz um deles. Veja o vídeo:
Em outro vídeo enviado a O DIA, é possível ver uma pessoa ferida, além de diversos respingos de sangue espalhados pelo local.

A ação criminosa está relacionada à disputa por territórios entre facções e milicianos que atuam na região. O uso de drones para o lançamento de explosivos é um retrato da crescente sofisticação tecnológica empregada pelo CV nos confrontos por domínio territorial. Nos últimos meses, a facção passou a incorporar equipamentos de alta tecnologia nas ações.
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