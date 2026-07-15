Vídeo mostra integrantes do CV lançando explosivo com drone em Curicica

Rio - Um vídeo gravado por integrantes do Comando Vermelho mostra o momento em que criminosos lançam um artefato explosivo por meio de um drone nas proximidades da Associação de Moradores do Parque Dois Irmãos, em Curicica, na Zona Sudoeste. O ataque aconteceu na tarde de segunda-feira (13) e deixou um integrante da associação ferido. Veja as imagens abaixo.
Na gravação, é possível ver os criminosos mirando pessoas que estavam próximas a um carro branco estacionado na via. Segundo os próprios traficantes, os alvos seriam integrantes da milícia. Antes de acionar o equipamento, um deles grita: "Explode o carro deles". Em seguida, o artefato é lançado pelo drone e explode. Logo após a detonação, os criminosos comemoram. "Peguei, peguei", diz um deles. Veja o vídeo:
Em outro vídeo enviado a O DIA, é possível ver uma pessoa ferida, além de diversos respingos de sangue espalhados pelo local.
Momento em que criminosos do Comando Vermelho lançam um artefato explosivo em direção a supostos milicianos em Curicica, na Zona Sudoeste do Rio— Jornal O Dia (@jornalodia) July 15, 2026
Crédito: Reprodução/Redes sociais pic.twitter.com/b9UIPU2CFO
A ação criminosa está relacionada à disputa por territórios entre facções e milicianos que atuam na região. O uso de drones para o lançamento de explosivos é um retrato da crescente sofisticação tecnológica empregada pelo CV nos confrontos por domínio territorial. Nos últimos meses, a facção passou a incorporar equipamentos de alta tecnologia nas ações.