Vídeo mostra integrantes do CV lançando explosivo com drone em Curicica

Veja as imagens abaixo. Rio - Um vídeo gravado por integrantes do Comando Vermelho mostra o momento em que criminosos lançam um artefato explosivo por meio de um drone nas proximidades da Associação de Moradores do Parque Dois Irmãos , em Curicica, na Zona Sudoeste. O ataque aconteceu na tarde de segunda-feira (13) e deixou um integrante da associação ferido.

Na gravação, é possível ver os criminosos mirando pessoas que estavam próximas a um carro branco estacionado na via. Segundo os próprios traficantes, os alvos seriam integrantes da milícia. Antes de acionar o equipamento, um deles grita: "Explode o carro deles". Em seguida, o artefato é lançado pelo drone e explode. Logo após a detonação, os criminosos comemoram. "Peguei, peguei", diz um deles. Veja o vídeo: