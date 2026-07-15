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Polícia prende suspeito de matar estudante e ocultar corpo em mata

Marlon Souza da Silva resistiu à abordagem e foi baleado na perna durante ação em Miguel Pereira

Marlon Souza da Silva era considerado foragido pela morte de Bianca da Silva Ribeiro
Marlon Souza da Silva era considerado foragido pela morte de Bianca da Silva Ribeiro -
Rio - A Polícia Civil prendeu, nesta quarta-feira (15), o suspeito de matar a estudante Bianca da Silva Ribeiro, 26 anos. Marlon Souza da Silva foi encontrado no bairro Barão de Javary, em Miguel Pereira, no Centro-Sul Fluminense.
Leia mais: Polícia identifica suspeito de matar estudante no Centro do Rio

Segundo a Polícia Civil, Marlon resistiu à prisão, entrou em luta corporal com um dos agentes e tentou tomar a arma do policial. Durante a ação, o suspeito acabou sendo atingido por um disparo na perna, socorrido e encaminhado para uma unidade de saúde, onde permanece sob custódia.

As investigações tiveram início após o desaparecimento de Bianca, registrado na segunda-feira (6). A apuração da DDPA apontou que a jovem esteve na Pedra do Sal, na Região Central, acompanhada do companheiro. Em seguida, o casal seguiu para uma hospedagem na Rua do Ouvidor, também no Centro.

Imagens de câmeras de segurança analisadas pelos investigadores mostraram o suspeito deixando o imóvel sozinho. Em outro momento, ele aparece carregando o corpo da vítima, sem sinais de reação, até um veículo.

De acordo com a Polícia Civil, a análise das imagens e o cruzamento de informações permitiram identificar que o homem seguiu para Miguel Pereira. Os agentes também descobriram que ele tentou despistar as investigações enviando a uma conhecida uma fotografia da vítima em uma área de mata, simulando estar à procura dela.

Na sexta-feira (10), policiais da 96ª DP (Miguel Pereira) localizaram um corpo feminino em uma área de mata próxima ao município de Vassouras. Posteriormente, a vítima foi identificada como Bianca da Silva Ribeiro.

As investigações revelaram ainda que, na manhã seguinte ao desaparecimento da estudante, o suspeito esteve em uma fazenda na região de Miguel Pereira e pediu emprestados uma pá e uma enxada, alegando que realizaria uma obra. A polícia acredita que os objetos foram utilizados para ocultar o corpo.

A partir das provas reunidas, a Justiça expediu um mandado de prisão temporária contra o investigado. 
A reportagem de O DIA tenta o contato da defesa de Marlon Souza da Silva. O espaço segue aberto para manifestações. 
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