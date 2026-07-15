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Flamengo entra na etapa final de preparação

Próximo jogo do Rubro-Negro será contra o Olimpia do Paraguai na sexta-feira

Leonardo Jardim celebra gol do Flamengo sobre o Coritiba, no Maracanã
Leonardo Jardim celebra gol do Flamengo sobre o Coritiba, no Maracanã -
O próximo compromisso do Flamengo é nesta sexta-feira (17), às 20h, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, contra o Olimpia, do Paraguai. Para o duelo, Leonardo Jardim já deve contar com alguns reforços.
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Este será o último jogo da série de amistosos internacionais do Rubro-Negro desde que a equipe viajou para Portugal. Nos amistosos, o Flamengo empatou por 2 a 2 com o River Plate, da Argentina; venceu o Lausanne, da Suíça, por 2 a 0; e derrotou o Benfica, de Portugal, por 2 a 1, conquistando o Torneio do Algarve.

Para o jogo desta sexta-feira, o técnico não deve contar com Arrascaeta e Lucas Paquetá, mas pode ter os retornos de Nicolás De La Cruz e Varela.

Gonzalo Plata, que se apresentou nesta terça-feira (14), ainda deve ficar de fora para recuperar a condição física e deve reestrear no Campeonato Brasileiro, no dia 22, contra a Chapecoense, em Santa Catarina.

O mesmo deve acontecer com Léo Pereira, que retornou aos treinos nesta quarta-feira (15) e ainda precisará de mais tempo para ficar à disposição do treinador rubro-negro.

Léo Pereira está de volta ao Flamengo depois de participação na Copa do Mundo - Canal do Youtube Resenha Rubro Negra
Léo Pereira está de volta ao Flamengo depois de participação na Copa do MundoCanal do Youtube Resenha Rubro Negra

Aliás, nesta quarta-feira (15), o empresário do jogador, Ricardo Scheidt, desmentiu a informação de que o zagueiro estaria negociando uma transferência para o Monaco, da França, equipe agora comandada pelo ex-técnico do Flamengo, Filipe Luís.

Segundo apuramos, nem Léo Pereira nem Evertton Araújo têm, neste momento, qualquer negociação em andamento para deixar o clube.
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Léo Pereira está de volta ao Flamengo depois de participação na Copa do Mundo
Léo Pereira está de volta ao Flamengo depois de participação na Copa do Mundo Canal do Youtube Resenha Rubro Negra
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