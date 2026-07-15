Flamengo entra na etapa final de preparação

O próximo compromisso do Flamengo é nesta sexta-feira (17), às 20h, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, contra o Olimpia, do Paraguai. Para o duelo, Leonardo Jardim já deve contar com alguns reforços.

Este será o último jogo da série de amistosos internacionais do Rubro-Negro desde que a equipe viajou para Portugal. Nos amistosos, o Flamengo empatou por 2 a 2 com o River Plate, da Argentina; venceu o Lausanne, da Suíça, por 2 a 0; e derrotou o Benfica, de Portugal, por 2 a 1, conquistando o Torneio do Algarve.



Para o jogo desta sexta-feira, o técnico não deve contar com Arrascaeta e Lucas Paquetá, mas pode ter os retornos de Nicolás De La Cruz e Varela.



Gonzalo Plata, que se apresentou nesta terça-feira (14), ainda deve ficar de fora para recuperar a condição física e deve reestrear no Campeonato Brasileiro, no dia 22, contra a Chapecoense, em Santa Catarina.



O mesmo deve acontecer com Léo Pereira, que retornou aos treinos nesta quarta-feira (15) e ainda precisará de mais tempo para ficar à disposição do treinador rubro-negro.