Como astrônomos descobriram novo planeta após mais de uma década de 'esconde-esconde' cósmico

Astrônomos descobriram um planeta orbitando uma estrela, após mais de uma década de "esconde-esconde" cósmico.

Em uma reviravolta inusitada, dois grupos que trabalhavam independentemente detectaram o gigante gasoso com poucos dias de diferença no final do ano passado, utilizando telescópios diferentes.

Uma equipe liderada por escoceses e alemães avistou o novo planeta ao redor da estrela Beta Pictoris usando o Very Large Telescope do Observatório Europeu do Sul, no Chile, e depois vasculhou arquivos para confirmar sua órbita. O planeta permaneceu oculto nos dados todo esse tempo, ofuscado por sua estrela consideravelmente mais brilhante e por dois planetas companheiros.

"Foram 11 anos de verdadeiro jogo de esconde-esconde", disse Markus Bonse, do Observatório Europeu do Sul, colíder da primeira equipe.

A equipe liderada pela Califórnia fez a descoberta com o Telescópio Espacial Webb, da Nasa. Bastaram duas observações com o Webb, o maior e mais potente telescópio já lançado ao espaço. Ambas as equipes relataram suas descobertas na revista Astrophysical Journal Letters.

A descoberta foi fortuita. Cada equipe estava estudando um dos planetas já identificados da estrela quando avistaram um menos massivo - 100 vezes mais fraco - escondido e mais distante. Elas mantiveram deliberadamente seus trabalhos em segredo uma da outra para não influenciar os resultados.

O novo planeta é ligeiramente maior que Júpiter e leva 91 anos para orbitar sua estrela, um pouco mais do que Urano leva para orbitar o Sol. O planeta provavelmente é semelhante a um Júpiter muito mais jovem, disse Aidan Gibbs, da Universidade da Califórnia em San Diego, que liderou a segunda equipe.

Beta Pictoris está localizada na constelação austral de Pictor, que tem a forma de um cavalete, e fica a 63 anos-luz da Terra. Um ano-luz equivale a quase 6 trilhões de milhas (mais de 9 trilhões de quilômetros).

Menos de 100 dos mais de 6.000 exoplanetas confirmados - planetas em torno de outras estrelas - foram detectados por meio de imagens diretas, de acordo com a Nasa. A maioria foi encontrada ao passar na frente de sua estrela, ofuscando-a brevemente.

"Agora conseguimos traçar um perfil desse planeta", disse Ben Sutlieff, da Universidade de Edimburgo, em um e-mail, "e estamos muito animados para ver o que mais podemos descobrir sobre ele."