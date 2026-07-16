Loja movimentou R$ 47 milhões

O delegado Pedro Brasil contou que o principal ramo escolhido pelo esquema de era a comercialização de celulares e peças de aparelhos. Ele informou que uma das lojas, nas proximidades do São Carlos, chegou a movimentar cerca de R$ 47 milhões. A proprietária, Bárbara Luzia Souza de Carvalho, foi presa. Também havia venda de cigarros eletrônicos e 'canetas emagrecedoras', materiais apreendidos na ação de ontem.

"Apreendemos documentos e contratos para rastrear os patrimônios. Nosso objetivo é cortar o fluxo financeiro dessas facções", explicou delegado.