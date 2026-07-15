'Boa noite, Cinderela' é principal hipótese em caso de advogado carioca encontrado morto em SP

O golpe do "Boa noite, Cinderela" é a principal linha de investigação da Polícia Civil para explicar a morte do advogado Pedro Ely Cordeiro dos Santos, de 43 anos, encontrado sem vida na madrugada da última sexta-feira, 10, na zona oeste de São Paulo.

A informação é do advogado contratado pela família de Pedro, Marcelo Martins Ferreira, que conversou com a reportagem do Estadão nesta quarta-feira, 15. "A principal hipótese é o 'Boa noite, Cinderela', e quem fez isso provavelmente exagerou na dose a ponto de acontecer essa fatalidade", disse o defensor.

Ainda de acordo com Ferreira, a polícia também investiga duas transações financeiras que teriam sido feitas nas contas bancárias da vítima após o crime: uma no valor de R$ 20, no centro de São Paulo, para a compra de cigarros e cerveja, e outra de R$ 9.800, que acabou não sendo concluída em razão de um bloqueio realizado pelo aplicativo. Ambas as movimentações teriam acontecido na madrugada de domingo, 12.

"Agora as diligências continuam para tentar localizar a pessoa que cometeu esse crime, afirmou o advogado Marcelo Ferreira, que trata o caso como "latrocínio".

O crime foi registrado como morte suspeita no 14º Distrito Policial (Pinheiros), informou a Secretaria da Segurança Pública, que aponta a necessidade ainda da conclusão dos laudos periciais para identificar a verdadeira causa da morte.

Natural do Rio de Janeiro, Pedro estava em São Paulo na semana passada e, na última quinta-feira, 9, saiu com um amigo para assistir ao jogo da Copa do Mundo em um bar da Vila Madalena.

Conforme o registro dos boletins de ocorrência, aos quais a reportagem teve acesso, o advogado e o amigo pegaram um carro de aplicativo no início da madrugada de sexta-feira, por volta de 0h30, e foram da Rua Aspicuelta, na Vila Madalena, até a Rua Canário, em Moema, na zona sul, onde o colega de Pedro desembarcaria.

Ainda de acordo com os registros, a corrida foi encerrada à 0h48, e o combinado era que Pedro seguiria para o seu hotel, na Vila Olímpia, em outro carro de aplicativo. Esse amigo, contudo, não sabe informar se o advogado realmente desembarcou para solicitar outro veículo ou se permaneceu no mesmo carro.

Segundo o advogado da família de Pedro, a motorista do veículo de aplicativo o teria levado de volta ao local de onde ele partiu com o amigo, na Rua Aspicuelta.

Testemunhas teriam visto a vítima passando mal e se deitando no chão na altura do número 1.108 da Rua Fradique Coutinho, que, apesar de estar localizada em Pinheiros, fica a poucos metros da Rua Aspicuelta.

Ele chegou a ser atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que constatou que Pedro estava com as pupilas dilatadas, havia vomitado e não apresentava sinais de violência pelo corpo. Ele não resistiu e morreu no local.

De acordo com Ferreira, o golpe do "Boa noite, Cinderela" - que consiste em dopar a vítima por meio da adulteração de bebida - pode ter acontecido depois do retorno de Pedro para a região da Vila Madalena.

"Tem um delay de duas horas, que foi o momento em que ele foi para Moema e voltou para a Vila Madalena. E, quando voltou, foi encontrado pela população", disse o defensor.

Pedro foi localizado sem seus documentos e, por isso, não foi possível fazer sua identificação de forma imediata. A família notou a falta de contato - a última atividade no celular foi a visualização do WhatsApp às 5h da madrugada do dia 10 - e registrou o desaparecimento do advogado.

Pedro Ely foi identificado nesta terça-feira, 14, após a realização de um exame papiloscópico (de impressões digitais).