Piloto de avião relata sentir 'calafrios' ao ver luzes no céu se deslocando rapidamente no PR

O piloto de um avião particular relatou a um controlador de voo durante uma viagem que chegou a sentir "calafrios" após avistar duas luzes distantes, que se deslocavam de forma "muito rápida", intensa e em movimentos circulares no céu do Paraná. O registro aconteceu na noite de segunda-feira, 13, durante o trajeto entre as cidades de Maringá e Londrina.

O áudio circula pelas redes sociais e foi obtido pelo portal G1. Conforme o registro, o piloto diz não saber a origem das luzes e questiona se outras pessoas chegaram a relatar fenômeno semelhante.

"Uma pergunta. Alguém, alguma noite, reportou para vocês aí uma aparição de algumas luzes, assim, lá pro oeste nosso aqui, tipo proa 290, 300? Uma curiosidade", questionou o piloto.

"Não. Negativo. A gente recebeu, há pouco, um reporte da Torre Londrina sobre algumas coisas bem nesse setor oeste do terminal", respondeu o controlador.

"E conseguiram identificar alguma coisa que pode ser?", retornou o piloto.

"Não, por enquanto não. Tráfegos, mesmo, não há nada previsto, nenhum de conhecimento nosso", disse o controlador.

O piloto da aeronave sugere que o objeto possa ser "um planeta" e chega a relatar que o que está sendo observado é "sensacional", mas que também provoca "calafrios".

"Olha, eu vou deixar o meu reporte aqui. Sinceramente, é sensacional. E, assim, dá um calafrio na gente na hora que a gente avista as duas luzes perto daquela luz. Tem uma luz lá pra frente, que eu não sei se é planeta ou o que é, muito distante, que ela tá sempre lá, né? Mas dá um calafrio na gente quando a gente vê as luzes, e é de intensidade muito forte e de movimento muito rápido. É inacreditável", comentou.

Ao ser questionado sobre a distância das luzes, o piloto disse que não sabia.

"Não. Negativo. É, sei lá, é muito estranho. Eu não vou afirmar nada muito além, não, porque vai parecer até uma brincadeira da nossa parte, mas é muito distante, é alto e muito rápido o deslocamento das luzes quando elas aparecem. Parece que voam em círculos, assim. Nós avistamos duas, tá?"

Antes de finalizar o reporte, o piloto voltou a afirmar que sentiu calafrios e que o companheiro de cabine compartilhou da mesma sensação.

"Fica aí o registro, só porque realmente parece alguma coisa muito sobrenatural pelo calafrio que dá na gente, assim, tanto comigo quanto com o companheiro de cabine aqui. Mas tá bom, obrigado. E desculpa o incômodo, aí, por esse assunto", completou.

Ao portal G1, Fabio Faria, pós-graduado em Gestão Aeroportuária e Gestão de Linhas Aéreas, informou que o reporte de um piloto sobre luzes desconhecidas é comum e está dentro dos procedimentos padrão de segurança da aviação.

"A comunicação à Defesa Aérea deve ser compreendida como um procedimento relacionado à segurança e ao controle do espaço aéreo, e não como uma confirmação de qualquer origem extraterrestre", disse Faria.

Ele informou ainda ao site que recebeu registros de luzes no céu de Londrina no mesmo horário da comunicação entre o piloto e o controlador de voo. A hipótese dele é que o fenômeno esteja associado à passagem de satélites da constelação Starlink e que o brilho tenha sido gerado pelo reflexo da luz solar no corpo e nos painéis dos equipamentos.