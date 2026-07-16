Parque, Liberdade, fotos com fãs e mercado; os rolês de Harry Styles por SP

Encontrar Harry Styles pelas ruas de São Paulo parece não ser mais uma missão impossível. Desde que chegou à capital paulista para cumprir a agenda de quatro apresentações da turnê Together, Together no MorumBis, o cantor britânico tem circulado por diferentes pontos da cidade. Nos últimos dias, fãs registraram encontros com o artista em locais do cotidiano.

A primeira apresentação de Harry ocorre na sexta-feira, 17, mas o cantor já desembarcou em São Paulo dias antes. Na terça, 14, pela manhã, foi visto no Parque do Ibirapuera, onde fazia um treino de corrida acompanhado por seguranças. Mais tarde, passou por uma tradicional casa de salgados conhecida pelo pão de queijo e posou para uma foto com um fã.

No dia seguinte, Harry foi visto caminhando pela Liberdade, o principal bairro da cultura oriental em São Paulo. Durante o passeio, entrou em um mercado típico da região para fazer compras e, mais uma vez, acabou sendo reconhecido por fãs.

Outro momento que repercutiu nas redes sociais aconteceu na Avenida Nove de Julho. Um fã contou que encontrou o artista enquanto seguia em direção ao Masp e afirmou que Harry foi "fofo" durante uma breve conversa. "Ele falou que está muito feliz aqui e ama encontrar as pessoas na rua. Ele estava sozinho na frente e quatro seguranças mais para trás escondidos", relatou.

Harry Styles fará quatro apresentações da turnê Together, Together no MorumBis, nos dias 17, 18, 21 e 24 de julho. Esta é a quarta visita do cantor ao Brasil. Ele esteve no País em 2014, ainda como integrante do One Direction, e voltou em carreira solo em 2018, 2022 e, agora, em 2026.