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Lázaro Ramos fica preso em hotel na Argentina após multidão invadir as ruas

Lázaro Ramos está no elenco da novela 'A Nobreza do Amor'
Lázaro Ramos está no elenco da novela 'A Nobreza do Amor' -

Lázaro Ramos viveu um contratempo durante a passagem por Buenos Aires, na Argentina, na última quarta-feira, 15. O ator acompanhou a semifinal da Copa do Mundo de 2026 entre Argentina e Inglaterra e acabou "preso" no hotel depois que milhares de torcedores ocuparam as ruas da cidade para celebrar a classificação da seleção argentina à decisão do torneio.

 

Sem conseguir circular pela região onde estava hospedado, o artista compartilhou o momento com os seguidores nas redes sociais e tratou a situação com bom humor. "Nem sei se vou conseguir achar lugar para jantar hoje. Vou jantar biscoito", brincou, ao mostrar a intensa movimentação nas proximidades do Obelisco, um dos principais cartões-postais da capital argentina.

 

Após a vitória por 2 a 1 sobre a Inglaterra, milhares de torcedores seguiram em direção ao Obelisco para comemorar a vaga na decisão contra a Espanha.

 

Antes de retornar ao hotel, Lázaro registrou o início da movimentação e percebeu que a região começava a ficar cada vez mais cheia. "Minha última postagem porque as ruas estão enchendo. Virou! Contra fatos não há argumentos. Fato é que a Argentina virou. Praça lotada e eu voltando para o meu quarto. Sai gente de tudo que é canto. Barulho danado! Multidão", relatou.

 

Já da sacada do hotel, o ator mostrou a festa dos argentinos e explicou que desistiu de procurar um restaurante diante da quantidade de pessoas nas ruas.

 

Ator teve dificuldade até para assistir ao jogo

 

Em busca de um local para acompanhar a partida, Lázaro percorreu algumas ruas de Buenos Aires, mas encontrou estabelecimentos lotados ou fechados. Sem muitas alternativas, ele acabou assistindo à parte do confronto do lado de fora de um restaurante, acompanhando a transmissão pela televisão instalada no interior do estabelecimento.

 

"Não achei lugar nenhum para assistir. A gente vai assistir pelo vidro. Vai ter que ser assim. Está fechado. A gente assiste aqui da rua", contou o ator em um vídeo publicado nas redes sociais.

 

Medo de comemorar o gol da Inglaterra

 

Durante o primeiro tempo, quando a Inglaterra abriu o placar, Lázaro revelou que evitou demonstrar qualquer reação para não chamar atenção entre os torcedores argentinos. "Vamos descer para ver o jogo aqui da rua. Pior que a Argentina acabou de tomar um gol e está perdendo. Só não comemora, não, que eu tenho medo", disse, em tom descontraído.

 

No caminho, o ator também encontrou uma família de brasileiros que decidiu permanecer na Argentina após a eliminação da Seleção Brasileira para torcer pelos hermanos. A conversa acabou chamando a atenção de um torcedor argentino, que fez uma provocação aos brasileiros. Bem-humorado, Lázaro respondeu, pedindo calma e descontraindo o momento: "A paz! A paz entre Brasil e Argentina", brincou.

 

Apesar do contratempo e da dificuldade para encontrar um restaurante, o ator levou a situação na esportiva e divertiu os seguidores com os relatos da experiência vivida em meio à celebração dos argentinos.

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