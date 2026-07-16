Lázaro Ramos fica preso em hotel na Argentina após multidão invadir as ruas

Lázaro Ramos viveu um contratempo durante a passagem por Buenos Aires, na Argentina, na última quarta-feira, 15. O ator acompanhou a semifinal da Copa do Mundo de 2026 entre Argentina e Inglaterra e acabou "preso" no hotel depois que milhares de torcedores ocuparam as ruas da cidade para celebrar a classificação da seleção argentina à decisão do torneio.





Sem conseguir circular pela região onde estava hospedado, o artista compartilhou o momento com os seguidores nas redes sociais e tratou a situação com bom humor. "Nem sei se vou conseguir achar lugar para jantar hoje. Vou jantar biscoito", brincou, ao mostrar a intensa movimentação nas proximidades do Obelisco, um dos principais cartões-postais da capital argentina.





Após a vitória por 2 a 1 sobre a Inglaterra, milhares de torcedores seguiram em direção ao Obelisco para comemorar a vaga na decisão contra a Espanha.





Antes de retornar ao hotel, Lázaro registrou o início da movimentação e percebeu que a região começava a ficar cada vez mais cheia. "Minha última postagem porque as ruas estão enchendo. Virou! Contra fatos não há argumentos. Fato é que a Argentina virou. Praça lotada e eu voltando para o meu quarto. Sai gente de tudo que é canto. Barulho danado! Multidão", relatou.





Já da sacada do hotel, o ator mostrou a festa dos argentinos e explicou que desistiu de procurar um restaurante diante da quantidade de pessoas nas ruas.





Ator teve dificuldade até para assistir ao jogo





Em busca de um local para acompanhar a partida, Lázaro percorreu algumas ruas de Buenos Aires, mas encontrou estabelecimentos lotados ou fechados. Sem muitas alternativas, ele acabou assistindo à parte do confronto do lado de fora de um restaurante, acompanhando a transmissão pela televisão instalada no interior do estabelecimento.





"Não achei lugar nenhum para assistir. A gente vai assistir pelo vidro. Vai ter que ser assim. Está fechado. A gente assiste aqui da rua", contou o ator em um vídeo publicado nas redes sociais.





Medo de comemorar o gol da Inglaterra





Durante o primeiro tempo, quando a Inglaterra abriu o placar, Lázaro revelou que evitou demonstrar qualquer reação para não chamar atenção entre os torcedores argentinos. "Vamos descer para ver o jogo aqui da rua. Pior que a Argentina acabou de tomar um gol e está perdendo. Só não comemora, não, que eu tenho medo", disse, em tom descontraído.





No caminho, o ator também encontrou uma família de brasileiros que decidiu permanecer na Argentina após a eliminação da Seleção Brasileira para torcer pelos hermanos. A conversa acabou chamando a atenção de um torcedor argentino, que fez uma provocação aos brasileiros. Bem-humorado, Lázaro respondeu, pedindo calma e descontraindo o momento: "A paz! A paz entre Brasil e Argentina", brincou.





Apesar do contratempo e da dificuldade para encontrar um restaurante, o ator levou a situação na esportiva e divertiu os seguidores com os relatos da experiência vivida em meio à celebração dos argentinos.