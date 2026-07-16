Morre Renato Machado, ex-apresentador do 'Bom Dia Brasil'

A morte do jornalista Renato Machado, um dos principais nomes do telejornalismo brasileiro, foi confirmada nesta quinta-feira, 16, pela TV Globo. Ele tinha 83 anos e estava internado na Clínica São Vicente, na Gávea, na Zona Sul. A causa não foi divulgada.





Machado trabalhou por 40 anos na Globo e ficou conhecido como apresentador e editor-chefe do Bom Dia Brasil. Na emissora, ele também passou pelo Jornal da Globo e o RJTV, integrou a bancada do Jornal Nacional e atuou como correspondente internacional e repórter especial. O contrato foi encerrado em 2021.





Após deixar a televisão, Renato Machado manteve contato com o público por meio das redes sociais. No Instagram, onde reunia 130 mil seguidores, compartilhava conteúdos sobre música, viagens e vinhos, temas que passaram a ocupar espaço em sua rotina.





Em março de 2024, o jornalista passou uma semana internado em um hospital no Rio de Janeiro, onde realizava exames. Na época, ele atualizou a alta pelas redes sociais com bom humor: "Olá, amigos. É bom reencontrar vocês. Eu estive uma semana no estaleiro para ajeitar algumas partes mecânicas. Foi uma determinação dos médicos e a boa notícia é que está tudo bem."