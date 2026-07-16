'Nunca inchou tanto', reclama Maya Massafera após novo procedimento no rosto

Maya Massafera chamou atenção nesta quarta-feira, 15, ao aparecer nas redes sociais com o rosto completamente inchado e avermelhado após realizar um novo procedimento estético. A influenciadora revelou que fez um peeling facial e contou que nunca havia enfrentado uma reação semelhante. "Gente, acho que meu rosto nunca inchou tanto em toda a minha vida sem fazer cirurgia", contou em vídeo publicado no Instagram.

Segundo ela, o procedimento promove uma renovação intensa da pele e, por isso, provoca uma reação mais agressiva nos primeiros dias. "Fiz um peeling novo no rosto que 'tira' toda a sua pele e tem que machucar bastante porque depois vem uma pele nova", relatou. Maya explicou ainda que o aspecto avermelhado e o inchaço fazem parte da recuperação prevista.

A influenciadora também aproveitou para responder aos comentários de quem questiona a frequência com que realiza procedimentos estéticos. "Eu sou uma mulher trans que transicionou com 40 e poucos. Eu preciso fazer essas coisas porque quero ficar com o rosto lisinho", disse.

Cerca de 24 horas após o procedimento, a influenciadora voltou às redes sociais para mostrar uma nova atualização do rosto e afirmou que o inchaço havia aumentado. "Estou até com medo de como estará amanhã", confessou.

Apesar da reação, ela reforçou que todas as intervenções estéticas que faz são planejadas com antecedência. A influenciadora relembrou que já havia feito o peeling outra vez e adiantou que repetirá o protocolo em alguns meses. "Tudo que eu faço de cirurgia é planejado. Além desse, ainda vou fazer de novo mais duas ou três vezes para ficar com a pele totalmente lisa igual eu quero", finalizou.