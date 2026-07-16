Por que Lenny Kravitz treina só de calça jeans ou de couro?

Encontrar a roupa "certa" para treinar costuma ser uma preocupação para muita gente. Com Lenny Kravitz, porém, a lógica é outra. Nas redes sociais, o cantor frequentemente chama atenção ao aparecer levantando peso ou fazendo exercícios usando calças de couro ou jeans. O visual inusitado, no entanto, tem uma explicação bem mais prática do que estética.





Em entrevista à revista Men's Health, Kravitz contou que faz questão de treinar com as mesmas roupas que usa durante os shows. "Eu me apresento no palco de couro, jeans ou qualquer outra coisa, então são essas as calças que uso para treinar", explicou. Segundo ele, esse hábito facilita a rotina. "Isso também significa que posso encaixar um treino a qualquer hora e em qualquer lugar", justificou.





O artista disse ainda que não usa relógios inteligentes nem aplicativos para acompanhar seu condicionamento físico. Seu principal parâmetro é o caimento das calças. "Consigo medir tudo pela forma como minhas calças vestem. Se elas estão um pouco apertadas, sei que estou saindo de forma", contou.





O músico disse estar satisfeito com o resultado do seu corpo atualmente. "Não quero que isso soe como se eu fosse convencido. Eu me dediquei e me sinto muito bem", pontuou. Ainda assim, reconheceu que gostaria de fortalecer uma região específica. "Preciso dar um pouco mais de volume às minhas pernas."





Bem-humorado, Kravitz comentou que pode recorrer a uma ideia inspirada em Arnold Schwarzenegger, que certa vez cortou as barras das calças de moletom para deixar as panturrilhas à mostra e acompanhar melhor a evolução dos músculos.