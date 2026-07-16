Alerta de vendaval: Inmet prevê ventos de até 60 km/h para 821 cidades do País

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de vendaval para 821 municípios de sete Estados brasileiros nesta quinta-feira, 16. O aviso, classificado como de perigo potencial, prevê ventos com velocidade entre 40 km/h e 60 km/h e tem validade até as 23h59.

As áreas afetadas estão concentradas principalmente nas regiões Sul e Centro-Oeste, incluindo municípios de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Rondônia, além de áreas próximas à fronteira entre esses Estados.

No Sul, o alerta abrange regiões como Oeste Catarinense, Sul e Serra de Santa Catarina, além do Sudoeste, Noroeste, Centro, Sudeste e Metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. No Paraná, estão incluídas áreas do Oeste, Sudoeste, Centro-Sul, Noroeste e Centro Ocidental.

No Centro-Oeste, o aviso contempla regiões de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, incluindo o Sudoeste, Pantanais, Centro-Norte e Centro-Sul do MS, além do Sudoeste, Norte e Centro-Sul mato-grossenses. Também há alerta para o Leste de Rondônia.

Segundo o Inmet, durante a vigência do aviso, há possibilidade de queda de galhos de árvores, interrupção no fornecimento de energia elétrica e danos pontuais em estruturas.

O alerta ocorre em meio à atuação de uma massa de ar quente que avança pelo interior da América do Sul e mantém temperaturas acima da média para julho em parte do País. Segundo a MetSul, o fenômeno deve provocar calor fora de época no Sul e no Centro-Oeste, com o fortalecimento do Jato de Baixos Níveis, corrente de ventos que transporta ar quente de áreas tropicais para a Região Sul.

A combinação entre temperaturas elevadas, ar seco e mudanças na circulação atmosférica favorece a ocorrência de rajadas de vento em algumas áreas durante a passagem do sistema.