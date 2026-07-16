Piloto de avião carregado com cocaína que fez pouso forçado e fugiu é preso em GO

O piloto do avião de pequeno porte carregado com cocaína e crack que fez um pouso forçado em uma fazenda em Itarumã, no interior de Goiás, na quarta-feira, 15, foi preso na madrugada desta quinta-feira, 16. Segundo a Polícia Militar (PM), a esposa, o pai e um amigo dele também foram detidos. Eles haviam saído do interior de São Paulo para dar apoio ao piloto na fuga.

Henrique Donizeti Ferri, de 32 anos, foi encontrado pelos policiais a cerca de cinco quilômetros do local do pouso forçado. Conforme a PM, ele estava aguardando os familiares para continuar a fuga. O Estadão tenta localizar a defesa do piloto. De acordo com a polícia, a droga havia sido carregada no Mato Grosso, próximo da fronteira com a Bolívia, e tinha como destino o interior de Minas Gerais. Pelo transporte, o piloto receberia R$ 70 mil, informou a PM.

Após o pouso forçado, o piloto retirou da aeronave 315 tabletes de drogas e tentou esconder em uma mata próxima. A aeronave tinha 342 kg de drogas no total, sendo 281 kg de cocaína e 61 kg de crack. Segundo a PM, o homem ateou fogo na aeronave depois de retirar a droga e fugiu.

O caseiro da propriedade viu o pouso forçado do avião e acionou o Batalhão Rural da PM, que foi até o local e encontrou a droga. Os policiais também localizaram um galão de combustível usado pelo piloto. Pelas imagens divulgadas pela polícia, o avião ficou completamente destruído.

O Estadão entrou em contato com a Força Aérea Brasileira (FAB), responsável pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), mas não obteve retorno. A Polícia Federal (PF) informou que os presos e as drogas foram levados para a delegacia de Jataí, também no interior de GO.