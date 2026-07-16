Polícia prende quadrilha que distribuía dinheiro falso no Morumbi

A Polícia Militar prendeu nesta quarta-feira, 15, cinco pessoas em flagrante com quase R$ 20 mil em cédulas falsificadas, além de produtos comprados com o dinheiro falso na região do Morumbi, na zona oeste de São Paulo.

Os policiais militares localizaram os suspeitos na Avenida Dr. Luiz Migliano, próximo ao Posto Policial Portal, após a denúncia de uma das vítimas da quadrilha.

Inicialmente, quatro pessoas foram abordadas com diversas notas falsas e, após novas buscas, o veículo usado pelo grupo foi localizado com um quinto integrante, que transportava mais cédulas falsificadas e produtos adquiridos com o dinheiro ilícito. Com o grupo, foram apreendidos R$ 19,7 mil em cédulas falsificadas e cerca de R$ 400 em dinheiro verdadeiro.

A ocorrência foi registrada no 89º Distrito Policial e, posteriormente, encaminhada à Polícia Federal, por se tratar de um crime que afeta o sistema financeiro nacional.