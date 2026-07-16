Renata Vasconcellos se despede de Renato Machado: 'Ele foi um farol na minha vida'

Colegas de trabalho e amigos de Renato Machado, que morreu aos 83 anos nesta quinta-feira, 16, relembraram os momentos que viveram ao lado do jornalista e prestaram homenagens ao veterano. Renata Vasconcellos, apresentadora do Jornal Nacional, recordou a longa parceria e amizade construída ao longo de quase uma década de convivência no Bom Dia Brasil, da TV Globo.

Em conversa ao vivo com Ana Maria Braga no Mais Você, Renata destacou a generosidade e a elegância que marcaram a trajetória de Renato Machado. "O Renato foi um farol na minha vida. Ele me ensinou muito. Uma pessoa extremamente generosa, de um senso de humor inteligente e peculiar, sarcástico e agradável. Renato encantava também pela capacidade de raciocínio. Você não precisava nem concordar com ele, mas você ficava admirada e se rendia aos argumentos inteligentes que ele construía, sempre com muita elegância", prosseguiu. "Gostava da beleza das artes, de música, de comer e beber bem, da beleza do mundo e da vida", disse.

Ana Maria Braga também lamentou a morte do jornalista e publicou uma foto dele nas redes sociais. "Hoje, o nosso bom dia para o Brasil fica mais triste. Renato Machado nos deixa, mas seu legado para o jornalismo, as histórias que contou e a forma serena e elegante com que levou a informação aos brasileiros permanecerão para sempre na nossa memória. Meus sentimentos aos familiares, amigos e a todos que tiveram o privilégio de conviver com ele. Que descanse em paz", escreveu.

Para o apresentador e repórter do Globo Repórter, William Bonner, Renato era "um símbolo de serenidade e de elegância", além de uma voz respeitada nas discussões editoriais graças à experiência, inteligência e discernimento.

"Para todos nós do jornalismo da Globo, o Renato sempre foi um símbolo de serenidade e de elegância. Era uma voz a ser ouvida sempre, em relação a qualquer assunto de natureza editorial, porque era alguém com enorme experiência e com grande discernimento. A inteligência dele sempre se destacou. Para o público, sempre vai ficar aquela imagem da elegância e aquela voz maravilhosa que ele sempre teve. E, para nós aqui, um personagem imprescindível na nossa tentativa de contar a história do jornalismo da Globo e da GloboNews, onde ele também brilhou", salientou.

Também nas redes sociais, a jornalista Cecilia Malan, correspondente da TV Globo em Londres, agradeceu pelos ensinamentos que recebeu do veterano e destacou a influência dele em sua trajetória profissional. "Ainda digerindo essa perda dolorosa. Renato foi meu primeiro chefe. Um mentor há 21 anos. Jornalista exigente, tinha um texto conciso, preciso e delicioso", disse.

"Se eu fechar os olhos, consigo ouvir a voz dele narrando os maiores acontecimentos no Brasil e no mundo. Obrigada, mestre, pelos ensinamentos profissionais e as muitas lições de vida", completou.

Mais homenagens especiais

A jornalista e apresentadora Leilane Neubarth relembrou a amizade construída ao longo de anos de convivência profissional. Ex-colegas no Bom Dia Brasil, eles trabalharam juntos por cerca de sete anos na bancada do telejornal. "Eu adoraria falar do Renato de todas as maneiras, e não desse momento. Na semana passada, quando eu me despedia (do jornalismo diário), ele me mandou uma mensagem linda: 'Parceira, estou muito emocionado com sua decisão'. E marcamos de nos encontrar assim que ele melhorasse. Ele estava internado", contou Leilane ao Conexão GloboNews.

A jornalista destacou ainda a admiração que tinha pelo colega e lembrou seu perfil elegante e sua trajetória marcante. "Eu brincava que ele era um sangue azul e eu um polvo. Renato era um lorde, um príncipe. Aprendi muito com ele", afirmou.

A repórter e apresentadora Renata Capucci também usou as redes sociais para homenagear Renato Machado. Ela relembrou as vezes em que dividiu a bancada de telejornais com o jornalista e destacou os ensinamentos que recebeu ao longo da carreira. Nos bastidores, contou, era chamada carinhosamente de "Xará" por ele.

"Foi um grande privilégio pra mim dividir a bancada de um telejornal por tantas vezes com você. Quantos ensinamentos!", escreveu.

A jornalista também recordou encontros que teve com Renato em Londres e ressaltou a generosidade, a gentileza e o carinho do veterano. "Vou lembrar de você assim, sorrindo, feliz, acompanhado dos seus vinhos especiais, dando aula sobre todos os assuntos como nos nossos encontros em Londres", afirmou.

Ao se despedir, Renata escreveu: "Te guardo pra sempre no coração. Vai com Deus, Xefia!".

Atual apresentadora do Bom Dia Brasil, Ana Paula Araújo lembrou que Renato foi um jornalista "muito completo, muito culto e muito antenado", além de um amigo querido.

"É uma perda para o jornalismo como um todo, como foi importante para nós, profissionais, como ele nos ensinou. Ele era um jornalista muito completo, muito culto, muito antenado, de olho na notícia. E também como amigo. O Renato era um amigo para mim, tínhamos em comum a paixão pela música. Ele citou a escolha da música da Imagens da semana", falou.

Ela recordou momentos compartilhados fora da redação, como a paixão pela música e até aulas de ópera ministradas por ele em sua casa. Ana Paula também ressaltou o incentivo que recebeu no início da carreira e lembrou que Renato foi uma das primeiras pessoas a reconhecer seu talento.

"Um colega muito querido que desde o primeiro momento me incentivou. Este ano fiz 30 anos de TV Globo. E ele foi uma das primeiras pessoas que veio e me disse: 'eu te assisti, você é ótima'."

Morte de Renato Machado

Renato Machado morreu na manhã desta quinta-feira, 16, aos 83 anos. O ex-apresentador do Bom Dia Brasil, da TV Globo, estava internado na Clínica São Vicente, na Gávea, Zona Sul do Rio de Janeiro.

O jornalista comandou telejornais como o Bom Dia Brasil, Jornal da Globo e RJTV. Também integrou a bancada do Jornal Nacional e atuou como correspondente internacional e repórter especial, construindo uma carreira marcada por grandes coberturas e pelo compromisso com o jornalismo.