Marisa Monte anuncia encerramento da turnê 'Phonica' em show no Nubank Parque

Após reunir mais de 180 mil espectadores pelo País, Marisa Monte anunciou a última apresentação da turnê Phonica - Marisa Monte & Orquestra Ao Vivo. O espetáculo, que encerra a série de shows, será realizado em 14 de novembro, no Nubank Parque, em São Paulo.

"Montar a turnê de Phonica me deu a possibilidade de revisitar os meus arranjos originais, adaptar, expandir para uma formação sinfônica. É muito inspirador cantar com uma orquestra de 55 músicos. A dinâmica da orquestra me torna mais dinâmica também, e me inspiro com os tons, texturas e frequências que essa onda sonora oferece", destaca a cantora e compositora.

"É uma glória como artista contar com um time de músicos inspirados e talentosos, sincronizados na mesma intenção emocional para conectar com meu público, pessoas de todas as idades nessa experiência musical e sensorial. Em novembro, São Paulo nos receberá para um encerramento inesquecível", completa.

No palco, Marisa divide a cena com sua banda e uma orquestra sinfônica formada por 55 músicos, sob regência do maestro André Bachur. Juntos, eles apresentam novos arranjos para algumas das músicas mais marcantes de sua carreira, aproximando a MPB da linguagem sinfônica.

O repertório reúne sucessos como Vilarejo, Amor I Love You, Beija Eu, Diariamente, Feliz, Alegre e Forte e Não Vá Embora. O espetáculo também inclui clássicos dos Tribalistas, parceria da artista com Carlinhos Brown e Arnaldo Antunes, como Carnavália e Velha Infância, além da inédita Sua Onda, lançada em outubro do ano passado especialmente para a turnê.

A banda é formada por Dadi Carvalho (violão e guitarra), Pupillo (bateria), Alberto Continentino (baixo) e Pedrinho da Serrinha (cavaquinho e percussão). A orquestra reúne 32 músicos de cordas, 18 instrumentistas de sopro, além de um trio de percussão, uma harpista e um pianista.

Ingressos começam a ser vendidos na próxima semana

Os ingressos começam a ser vendidos na próxima quarta-feira, 23, pelo site da Tickets for Fun e na bilheteria oficial. Antes disso, clientes do Banco do Brasil Visa poderão participar da pré-venda exclusiva entre os dias 21 e 23 de julho, com desconto de 25% nos valores.

As entradas custam a partir de R$ 125, sem cobrança de taxa de serviço. No primeiro lote, com preço cheio, custam R$ 330 (cadeira superior) a R$ 620 (pista premium). É possível pagar a partir de R$ 198 (cadeira superior) na modalidade de ingresso solidário, condicionada à doação de R$ 10 a organizações parceiras do evento.

Grandes públicos e sessões esgotadas

Desde a estreia, Phonica passou por cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Brasília, Porto Alegre, Fortaleza, Recife e Salvador. Em praticamente todas as praças, o espetáculo reuniu grandes públicos e registrou sessões esgotadas.

Na capital paulista, cerca de 30 mil pessoas assistiram às duas apresentações realizadas no Parque Ibirapuera. Agora, Marisa Monte retorna à cidade para encerrar a turnê com a última apresentação do projeto.