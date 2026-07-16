Ana Maria Braga defende apoio à Argentina na Copa: 'Acima de qualquer nacionalidade'

A apresentadora Ana Maria Braga explicou, durante o Mais Você desta quinta-feira, 16, por que torceu para a Argentina no jogo da semifinal da Copa do Mundo 2026 contra a Inglaterra. Ela contou que o principal motivo foi sua admiração por Lionel Messi.

"Eu estava na torcida pelo Messi", disse a apresentadora em conversa com Alessandro Jodar. "Eu acho que alguns profissionais são acima de qualquer nacionalidade", continuou.

Ana Maria comentou ainda sobre a garra do time argentino e a importância de Messi para seus companheiros de equipe. "Não tinha sentido naquele momento, diante não só do Messi nesse time, no que ele representa e está junto e é o capitão, mas pela garra dessa garotada toda que o Messi motivava com seu exemplo de vida, história e garra, com 39 anos correndo como um menino", comentou.

"Ele é sul-americano, nós estamos na América do Sul, não tem por que, independente das rivalidades e rixas que têm de quantos jogos, quem tem mais do que o outro, mas é vizinho nosso", defendeu.

A apresentadora continuou com os elogios. "É um cara que é impecável na profissão dele". Ana Maria ainda o comparou com o jornalista Renato Machado, que morreu nesta quinta-feira. "É um homem incontestável. É um artista naquilo que faz", confessando que assistiu ao segundo tempo da partida em pé.

A Argentina venceu a Inglaterra de virada por 2 a 1 e disputa a final da Copa do Mundo 2026 contra a Espanha no domingo, 19.