Filha de Renato Machado faz homenagem após morte do jornalista: 'Deu tempo de tudo, pai'

Filha de Renato Machado, Duda Machado usou as redes sociais nesta quinta-feira, 16, para se despedir do pai. O jornalista e ex-apresentador do Bom Dia Brasil morreu aos 83 anos. Na homenagem, a atriz, ex-protagonista de Malhação, relembrou os ensinamentos que recebeu dele e celebrou a trajetória construída pelo veterano.

"Hoje me despeço de você, que foi embora do jeito que queria. Hoje celebro você, sua vida de viajar o mundo, de entregar notícias de forma impecável, de sentar à mesa do almoço e curtir cada gole de vinho. Hoje celebro seu carinho, seu beijo testa com testa, sua mão acolchoada me protegendo quando freava de forma brusca no carro. Me despeço celebrando tudo o que você construiu", iniciou.

"Você que me deu estrutura, me levou para conhecer o mundo, me fez aprender línguas e gostar de música clássica. Agora ouvir Chopin sempre terá outra conotação. Beber vinho terá sempre a lembrança do seu degustar. Te amo para sempre. Deu tempo de tudo, pai", continuou Duda.

Duda também falou sobre as lembranças que levará para a vida. "Quarenta anos trabalhando no lugar que você amava, vivendo em casas que você sempre decorou com maestria. Deu tempo de viver cada segundo. E até de conhecer sua neta, que sempre viverá sabendo que teve o avô mais lorde que existiu. Viva Renato Machado! Hoje todos os champagnes serão em sua homenagem!", encerrou.

A publicação recebeu uma enxurrada de mensagens de carinho de amigos, colegas e seguidores de Duda. "Todo meu amor, carinho e desenho de serenidade pra vocês. Muita luz pro seu pai. Beijo imenso", disse uma seguidora.

"Meus sinceros sentimentos! Eu adorava seu pai, ele era um homem inteligentíssimo, era fã do trabalho dele. E que bom que ele conseguiu te levar até o altar e segurar o netinho no colo", comentou outra.

"Sinto muitíssimo por sua perda. Renato Machado foi um jornalista excepcional que inspirou a trajetória de muitos de nossa profissão. Meu dia sempre começava bem quando eu tinha a oportunidade de assisti-lo no comando do Bom Dia Brasil. Seu talento, elegância, correção, ética e bom humor o transformaram em exemplo para todos nós", destacou outra seguidora.

Morte de Renato Machado

Carioca, Renato Machado morreu na manhã desta quinta-feira, 16, na Clínica São Vicente, na Gávea, Zona Sul do Rio de Janeiro. A causa da morte não foi divulgada.

Um dos grandes nomes do telejornalismo brasileiro, Renato Machado construiu uma carreira de mais de 40 anos na TV Globo. Apresentou o Bom Dia Brasil, o Jornal da Globo e o RJTV, integrou a bancada do Jornal Nacional, atuou como correspondente internacional e repórter especial e chegou a ser indicado ao Emmy Internacional.

Filho de um militar e de uma secretária bilíngue, Renato formou-se em Direito e chegou a ser aprovado no concurso do Itamaraty. No entanto, decidiu abrir mão da carreira diplomática para seguir a vocação pelo jornalismo.

Antes de estrear nas redações, experimentou a vida artística como ator e dublador. No fim da década de 1960, ingressou no serviço brasileiro da rádio BBC, em Londres. Em 1969, foi contratado pelo Jornal do Brasil, onde começou como repórter e chegou ao cargo de editor internacional, permanecendo no jornal por 13 anos.