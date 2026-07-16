Seleção brasileira de ginástica rítmica é convocada para Mundial

A técnica Camila Ferezin manteve boa parte do time que arrematou ouro e prata na etapa da Copa do Mundo de Milão Itália), no último fim de semana. Entre as convocadas estão Maria Eduarda Arakaki, Julia Kurunczi, Maria Paula Caminha, Nicole Pírcio e Sofia Madeira Pereira. Confira a lista completa ao fim do texto.
Na competição individual, o Brasil será representado pelas ginastas Bárbara Domingos (Babi), Geovanna Santos da Silva (Jojô) e Maria Eduarda Alexandre. Em junho, o Brasil faturou oito medalhas no Pan-Americano de Ginástica, no Rio de Janeiro, sendo três delas de ouro. Jojô foi campeã no arco e na fita, e Babi nas maças.
Na edição do Mundial do ano passado, também no Rio, o conjunto brasileiro amealhou duas pratas.
Convocadas
CONJUNTO
Julia Kurunczi (UNOPAR-PR)
Maria Eduarda Arakaki (Marista de Maceió-AL)
Maria Paula Caminha (GORBA-BA)
Mariana Vitória Pinto (AGIR-PR)
Nicole Pírcio (UNOPAR-PR)
Sofia Madeira (INCESP-ES)
Reservas: Mariane Giovacchini dos Santos (Espéria-SP) e Renata Brum Diniz (GRM-MG)
Treinadora: Camila Ferezin Resende
Assistentes técnicas: Bruna Rosa e Reni Karachomakova
INDIVIDUAL
Barbara Domingos (AGIR-PR)
Geovanna Santos da Silva (INCESP-ES)
Maria Eduarda Alexandre (AGITO-PR)
Treinadoras: Mayara Ehlke, Gizela Batista e Solange Paludo