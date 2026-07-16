Polícia Federal faz operação contra fraudes no Enamed, o processo seletivo de residência médica

A Polícia Federal (PF) realizou nesta quinta-feira, 16, mais uma operação contra fraudes no Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed), utilizado para avaliar a formação médica e selecionar estudantes para programas de residência. Uma fase anterior da operação havia sido realizada em 19 de outubro de 2025, data em que a prova foi aplicada pela primeira vez.

Nesta quinta, a ação da PF cumpriu seis mandados de busca e apreensão nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Pará e Maranhão. Durante o cumprimento dos mandados, foram apreendidos aparelhos de telefone celular, que passarão por perícia.

De acordo com a PF, esta fase da operação tinha como alvo três médicos suspeitos de utilizar laranjas para fazerem a prova no lugar deles, mediante uso de documentos de identidade falsificados, e outros três médicos investigados por supostamente recrutar interessados em participar da fraude.

A fase anterior da investigação descobriu também outra forma de ação, com a transferência de respostas corretas aos candidatos por meio de dispositivos eletrônicos durante a realização do exame. A operação recebeu o nome de R1, em referência ao primeiro ano em que os médicos atuam como residentes.

Na primeira fase da operação, oito pessoas foram presas: quatro homens e uma mulher que participavam do exame e três homens que seriam responsáveis por transmitir as respostas por meio de pontos eletrônicos. Na ocasião, cada candidato pagaria R$ 140 mil em caso de aprovação, de acordo com nota da PF.