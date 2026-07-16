Kim Kardashian se despede da avó: 'A matriarca da nossa família'

Kim Kardashian usou as redes sociais nesta quinta-feira, 16, para prestar uma emocionante homenagem à avó Mary Jo Campbell, que morreu aos 91 anos. A notícia foi anunciada mais cedo por Kris Jenner, mãe da socialite, que não revelou a causa da morte.

"Minha querida Vovó MJ, minha melhor amiga, minha companheira de fofocas, minha alma gêmea para sempre... Você nos ensinou a importância da família, e esses valores são algo que levaremos conosco para sempre!", escreveu a Kim.

Em seguida, ela relembrou os ensinamentos que recebeu da avó, especialmente na vida profissional. "Você foi a mulher que me mostrou o que significa ser uma mulher de negócios dedicada. Você me deu meu primeiro emprego na sua loja em San Diego e me ensinou lições sobre ética de trabalho, força e confiança que levo comigo desde então", continuou.

Mary foi modelo na juventude e fundou, em 1980, a Shannon & Company, uma loja de roupas infantis que funcionou durante décadas em San Diego. Kim também destacou o papel da avó como a principal referência da família.

"Você sempre acreditou em mim, me apoiou e foi meu porto seguro. Você era verdadeiramente a matriarca da nossa família, e seu amor está entrelaçado em todos nós. Sei que você está em paz agora", completou.

Na despedida, a empresária lembrou familiares que já morreram e fez uma referência bem-humorada à avó. "Dê um abraço no vovô Harry, na tia Karen e no meu pai por mim. Você sempre fará parte de mim, eu te amo muito e sentirei sua falta para sempre. Você é a melhor de nós!", afirmou.

"Sei que você está no céu, olhando todas as nossas postagens do Instagram daquela sua conta secreta que você sempre usava (risos)", emendou Kim, que perdeu o pai, Robert Kardashian, em 2003, aos 59 anos, vítima de um câncer de esôfago.

Kris Jenner também prestou homenagem

Mais cedo, Kris Jenner também se despediu da mãe nas redes sociais. Em um longo texto, a empresária destacou o legado deixado por Mary Jo e afirmou que ela era o coração da família.

"Hoje, nos despedimos da minha querida mãe, MJ. Não há palavras que possam expressar o que ela significou para mim ou a dor de ter que dizer adeus. Minha mãe era o coração da nossa família. Ela me ensinou tudo o que realmente importa... amar minha família intensamente, ser gentil, estar presente para as pessoas que amo e nunca dar nenhum momento juntos como garantido", escreveu Kris, mãe de Kim, Kourtney, Robert, Khloé Kardashian, Kendall e Kylie Jenner.

"Ela nos ensinou que a família é tudo. Ela nos mostrou como amar incondicionalmente e como encontrar alegria nos pequenos momentos. Ela me mostrou como enfrentar os desafios da vida com resiliência e fé. Mãe, obrigada por cada sacrifício que você fez, por cada conselho sábio que compartilhou e por cada momento em que nos amou tão completamente", destacou.

Kris afirmou que a família está de coração partido e que continuará vendo a presença da mãe nas futuras gerações. "Sentirei falta das nossas conversas diárias, do seu sorriso, da sua risada… Nossos corações estão partidos, mas encontramos conforto em saber que um amor como o seu nunca nos abandona de verdade. Seu amor viverá em nossa família, em nossas tradições, em cada momento que passamos juntos e em cada vida que você tocou", salientou.

"Quando olho para minhas filhas e netos, sempre verei pedaços de você em cada um de nós. Não há uma parte de mim que não tenha sido moldada por você. E se fiz algo certo neste mundo, foi porque passei minha vida tentando viver de uma maneira que te orgulhasse", completa.

Por fim, ela concluiu a homenagem: "Cada memória, cada momento, cada bênção, tudo foi por sua causa, e agradecerei a Deus todos os dias por ter te feito minha mãe. Meu coração está partido em milhões de pedaços… obrigada por me dar a melhor infância e uma vida tão linda e abençoada… Eu te amo para sempre, mamãe. Obrigada por nos dar tudo".

Quem foi Mary Jo Campbell?

Mary Jo Campbell nasceu em 1934, no Arkansas, nos Estados Unidos. Se casou pela primeira vez aos 18 anos com o namorado da época de escola, mas o casamento durou apenas dois meses. Em 1954, segundo a People, ela se casou com o engenheiro Robert Houghton, com quem teve dois filhos: Kris Jenner e Karen Houghton.

O casal se divorciou em 1962 e, anos depois, Mary oficializou a união com Harry Shannon, que morreu em um acidente de carro em 2023. Karen, única irmã de Kris, morreu em 2024 em decorrência de problemas cardíacos.

Além de trabalhar como modelo na juventude, Mary fundou a loja de roupas infantis Shannon & Company, que permaneceu em funcionamento por décadas em San Diego. Ela também se tornou conhecida do público por participar de diversas temporadas do reality Keeping Up with the Kardashians, ao lado da família.

Um dos últimos registros públicos de Mary aconteceu no Dia das Mães deste ano, quando Kim Kardashian compartilhou uma foto ao lado da avó, de Kris Jenner e de dois de seus filhos mais novos, Psalm West e Chicago West, frutos do relacionamento com o rapper Kanye West.