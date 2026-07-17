Três suspeitos baleados

Na quarta-feira (15), policiais militares foram acionados após informações, mais uma vez, sobre a presença de criminosos armados nas comunidades da Tinta e Dourados. No local, as equipes foram atacadas a tiros por homens armados, havendo confronto.
Na ação, três suspeitos ficaram feridos. Com eles, uma pistola e um rádio comunicador foram apreendidos. Em seguida, os agentes receberam denúncias sobre um outro homem baleado na Avenida Lobo Júnior, na Penha Circular. Segundo o comando da corporação, há indícios de que o suspeito tenha participado da troca de tiros em Cordovil.