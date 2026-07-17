Tentativa de paz nas comunidades da Tinta e Dourados

Segundo o porta-voz da PM, o major Maicon Pereira, outro objetivo da ação é levar paz aos moradores das comunidades alvos da disputa entre traficantes, como Tinta e Dourados, que registraram seis mortes no fim de semana passado.

"Os ataques de facções e criminosos rivais ligados ao Complexo de Israel, levam pânico à população". O major reforçou ainda que o planejamento operacional foi elaborado com base na análise dos indicadores criminais e em informações produzidas pelos setores de inteligência da corporação, priorizando áreas estratégicas.

"Cerca de 150 agentes estão atuando na região. São agentes de unidades subordinadas ao Comando de Operações Especiais, que são posicionados estrategicamente nos bairros de Cordovil, impedindo ali o grande confronto entre essas as facções rivais", destacou o oficial da PM.