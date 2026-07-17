Ameaça e toque de recolher

Um morador revelou que, praticamente todas as tardes, traficantes impõem toque de recolher nos bairros de Cordovil e Brás de Pina. Ele citou ainda uma série de ameaças feitas por Peixão aos moradores por intolerância religiosa.

"Esse tal de Peixão já tem um histórico de perseguição contra as igrejas católicas e as religiões de matriz africana. Já teve um casamento sendo realizado na paróquia, em que a noiva teve que ficar trancada lá com os convidados e o noivo. É complicado! Esse cara é sociopata, maníaco, de tudo um pouco", avaliou o morador.