Rock in Rio se prepara para receber 100 mil pessoas a cada dia da edição deste ano

Faltando menos de 50 dias para a abertura oficial do Rock In Rio 2026, os organizadores do festival abriram as portas da cidade do rock para jornalistas e influenciadores acompanharem in loco a gigantesca estrutura que está sendo montada na Barra da Tijuca, na zona sudoeste, para receber mais de 100 mil pessoas em cada uma das sete noites da atração.

A expectativa é que o festival reúna 1,3 mil artistas em 190 shows -- 45 deles de atrações internacionais -- entre os dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro. Segundo a organização, o espaço terá 385 mil metros quadrados -- o equivalente a 54 gramados do Maracanã -- e contará com 1.314 banheiros e 168 bebedouros. Nada menos que 30 mil pessoas trabalharão diariamente no evento.

"Considerando que a gente recebe 100 mil fãs por dia e teremos 30 mil pessoas trabalhando, são 130 mil pessoas passando diariamente por essa cidade", afirmou diretora de marketing do Rock In Rio, Ana Deccache. "Estamos falando de uma população maior que a da maioria dos municípios brasileiros."

De acordo com estudo da Fundação Getúlio Vargas (FGV) apresentado na tarde desta quinta-feira, 16, por Ana Deccache, o Rock in Rio 2026 deve movimentar R$ 3,3 bilhões na economia do Rio de Janeiro e gerar pelo menos 34 mil empregos.

A montagem da cidade do rock utiliza 65,8 toneladas de infraestrutura, entre elas, 90 mil metros quadrados de grama sintética e 120 quilômetros de cabos elétricos.

O principal palco do festival também ganhou novos números nesta edição. O Palco Mundo terá 107 metros de largura, 2.400 metros quadrados de painéis de LED, 200 amplificadores e 24 metros de boca de cena. Segundo a organização, apenas o Palco Mundo concentrará praticamente a mesma quantidade de LED que toda a Cidade do Rock possuía na edição anterior.

Já o Palco Sunset terá 93 metros de largura, 27,5 metros de altura e 24 metros de boca de cena. Outros espaços de apresentação de shows serão New Dance Order (com 56,5 metros de largura), o Espaço Favela (com 75 metros de largura e 60 casas cenográficas), Supernova (30 metros de largura), Global Village (uma área de 6 mil metros quadrados inspirada em várias cidades de diferentes continentes).

Entre o Palco Mundo e o Palco Sunset já é possível observar as estruturas da área vip. Com ambiente coberto, climatizado e uma ampla varanda, o espaço oferece uma vista privilegiada para os dois palcos. São mais de 4.500 metros quadrados de varanda, em diferentes níveis que favorecem a visibilidade tanto do Palco Mundo quanto do Palco Sunset.

No gramado, outra estrutura que já ganha forma é a Gourmet Square, espaço dedicado à alta gastronomia. Nesta edição, a área contará novamente com uma curadoria assinada pelo chef Pedro Siqueira, reconhecido entre os 100 melhores pizzaiolos do mundo pelo The Best Pizza Awards 2025.

Avança também a montagem de alguns dos espaços mais disputados do evento, que compõem o parque de diversões a céu aberto. Nesta edição, o público voltará a encontrar cinco brinquedos gigantes espalhados pelo festival - Roda Gigante, Mega Download, Discovery, Tirolesa e Montanha Russa.

O festival mantém o compromisso de neutralizar 100% das emissões de carbono geradas na cidade do rock. Segundo a organização, o Rock in Rio mantém desde 2013 a certificação internacional ISO 20121, voltada para gestão sustentável de eventos, e afirma buscar novas práticas ambientais a cada edição.

"Em 1985, o Rock in Rio já nasceu com a vocação de ser mais do que um festival de música e entretenimento, mobilizando pessoas, provocando encontros e atuando como uma plataforma de transformação", afirmou a vice-presidente executiva do festival, Roberta Medina. "Em 2001, esse propósito ganhou ainda mais força com o 'Por Um Mundo Melhor', que passou a orientar o impacto que buscamos gerar dentro e fora da Cidade do Rock. Em 2006, quando o Rock in Rio se tornou o primeiro grande festival do mundo a neutralizar as emissões geradas dentro da cidade do rock, esse compromisso se tornou ainda mais presente nas decisões e na construção de cada edição."

Entre as principais atrações para este ano estão Foo Fighters, Avenged Sevenfold, Calvin Harris, Elton John, Stray Kids, Maroon 5 e Twenty One Pilots. Os ingressos para os dias 6, 11 e 12 já estão esgotados.