SpaceX cancela voo de teste da Starship

Não deu certo a tentativa da SpaceX de fazer o 13º voo de teste da Starship nesta quinta-feira, 16. A contagem regressiva chegou a zerar, mas a nave não decolou a partir da Starbase, no Texas. A empresa de foguetes de Elon Musk afirmou que vai investigar o que impediu o lançamento.

O voo da nave mais poderosa do mundo estava marcado para 19h45 (no horário de Brasília). Não havia passageiros a bordo. A SpaceX chegou a informar que o clima e os sistemas estavam favoráveis para o teste, mas o lançamento acabou cancelado.

Seria o primeiro lançamento de teste do Starship desde que a empresa abriu capital na bolsa no mês passado. O objetivo do voo era demonstrar a confiabilidade e o desempenho da nave e liberar 20 unidades da terceira geração de satélites da Starlink.

Os 33 motores do estágio de reforço do foguete até começaram a acender durante a tentativa de lançamento nesta quinta-feira, mas foram desligados em seguida. Não está claro exatamente o que aconteceu, ou quando a SpaceX tentará um novo voo novamente.

O último lançamento do foguete aconteceu em maio e terminou com uma queda do propulsor (o Super Heavy) que deveria fazer um pouso controlado no Golfo do México. Ninguém se feriu. Oficialmente, a SpaceX justificou que o que causou o incidente foram problemas de acionamento em 5 de 33 motores do Super Heavy, o que fez a manobra de retorno ser interrompida antes da hora.

A Starship é o maior e mais poderoso foguete já construído. O veículo de 124 metros de altura consiste em uma espaçonave de estágio superior, também chamada de Starship e frequentemente abreviada para Ship, e um poderoso estágio de reforço com 33 motores, conhecido como Super Heavy.

Problemas anteriores

Os voos-teste do Starship acontecem desde abril de 2023. Em alguns deles houve a recuperação do propulsor Super Heavy em uma plataforma. Outros ficaram marcados por problemas, como explosões em que os destroços levaram ao desvio de voos e interrupção de operações em aeroportos nos Estados Unidos.

A Agência Aeroespacial dos Estados Unidos (Nasa) espera contar com o megafoguete para o programa Artemis. A próxima missão, a Artemis III, está prevista para o ano que vem, com um teste de módulos de pouso lunar na órbita baixa da Terra.

Depois da Artemis III, acontecerá a Artemis IV, planejada para 2028, para levar humanos de volta ao solo lunar. O veículo também deve ter papel essencial na expansão da constelação de satélites.