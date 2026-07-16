Pai que matou filho pequeno é condenado a 50 anos de prisão

Rio - Rafael Alves Gonçalves recebeu pena de 50 anos de prisão pelo homicídio do próprio filho, de apenas 2 anos, após julgamento no Tribunal do Júri. A sentença foi obtida pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), que sustentou que o acusado espancou a criança com a ajuda da mãe do menino, Elaine de Sousa Alves — que também responde pelo crime, mas ainda não foi julgada.

LEIA MAIS: Familiares e amigos se despedem de advogado carioca morto em São Paulo



O crime ocorreu em abril de 2025, no bairro Vasco da Gama, na Zona Norte do Rio. De acordo com o Ministério Público, a criança morreu em decorrência da violência das agressões. O laudo de necropsia apontou traumatismo craniano, hemorragias, laceração pancreática e outras lesões graves.



Segundo a denúncia, o menino já apresentava um histórico de atendimentos hospitalares por lesões e traumas, situação que levou a Justiça a retirar a guarda dos pais — que foi concedida ao avô materno — e expdir medida protetiva determinava que Rafael e Elaine não tivessem contato com a criança.



Ainda conforme o Ministério Público, o avô materno, também denunciado, descumpria a determinação judicial ao deixar diariamente o neto sob os cuidados dos pais.



Ao fixar a pena, o juízo destacou a gravidade do crime, ressaltando que o homicídio foi cometido mesmo após Rafael ter perdido a guarda do filho por decisão judicial em razão de suspeitas de maus-tratos. O crime ocorreu em abril de 2025, no bairro Vasco da Gama, na Zona Norte do Rio. De acordo com o Ministério Público, a criança morreu em decorrência da violência das agressões. O laudo de necropsia apontou traumatismo craniano, hemorragias, laceração pancreática e outras lesões graves.Segundo a denúncia, o menino já apresentava um histórico de atendimentos hospitalares por lesões e traumas, situação que levou a Justiça a retirar a guarda dos pais — que foi concedida ao avô materno — e expdir medida protetiva determinava que Rafael e Elaine não tivessem contato com a criança.Ainda conforme o Ministério Público, o avô materno, também denunciado, descumpria a determinação judicial ao deixar diariamente o neto sob os cuidados dos pais.Ao fixar a pena, o juízo destacou a gravidade do crime, ressaltando que o homicídio foi cometido mesmo após Rafael ter perdido a guarda do filho por decisão judicial em razão de suspeitas de maus-tratos.

A reportagem tentou contato com as defesas de Rafael Alves Gonçalves e Elaine de Sousa Alves, mas não as localizou. O espaço segue aberto

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Marlucio Luna