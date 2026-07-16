Madonna compartilha clipe de IA que mostra beijo entre jogadores da Argentina

A cantora Madonna compartilhou um vídeo criado a partir de inteligência artificial (IA) que mostra jogadores da Argentina se beijando nesta quinta-feira, 16. No dia anterior, a seleção argentina se classificou para disputar a final da Copa do Mundo 2026 contra a Espanha.

O vídeo, republicado nos stories da cantora, foi produzido por um perfil no Instagram que compartilha diversas recriações de IA. A publicação reimagina um trecho de Confessions II - The Film, clipe em que Madonna apresenta seu último álbum, Confessions II, e a música Danceteria.

No clipe feito por IA, Messi aparece no lugar de Madonna e o técnico da Argentina, Lionel Scaloni, no de Benedict Cumberbatch no vídeo original. O vídeo também recria um beijo entre os jogadores Júlian Alvarez e Enzo Fernández.

Confessions II foi lançado no início do mês por Madonna. O álbum é uma sequência de Confessions on a Dance Floor, de 2005, um dos trabalhos mais aclamados da cantora.