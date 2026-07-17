Atriz de 'Grey's Anatomy' relata ter sido operada às pressas após erro médico

Leven Rambin, atriz conhecida por seus papéis em Grey's Anatomy e Jogos Vorazes, precisou passar por uma cirurgia de emergência após sofrer uma lesão na aorta durante um procedimento para retirada de focos de endometriose. Ela compartilhou o relato nas redes sociais, onde explicou o que aconteceu e falou sobre o processo de recuperação.

Em um vídeo publicado no Instagram, Leven esclareceu que a complicação não envolveu o coração. Segundo ela, a aorta - principal artéria do corpo humano - foi atingida por uma agulha durante a laparoscopia (procedimento cirúrgico minimamente invasivo realizado por meio de pequenas incisões, com o auxílio de uma câmera, para diagnosticar e tratar doenças no abdome e na pelve), na altura do umbigo.

"Hoje teremos uma pequena aula de anatomia, porque minha aorta foi perfurada durante a cirurgia laparoscópica de endometriose. Não foi o meu coração. A aorta é o maior vaso sanguíneo do corpo e vai do coração até as pernas, passando pelo umbigo. Foi exatamente ali que a agulha atingiu minha aorta", explicou.

A atriz havia contado sobre a intercorrência dias antes, também em uma publicação no Instagram. Ela afirmou que entrou no hospital para realizar um procedimento considerado de rotina para investigar e remover lesões de endometriose, mas acabou precisando ser operada às pressas.

"Entrar para um procedimento de diagnóstico e remoção da endometriose e sair com a aorta perfurada, uma cirurgia de emergência e uma cicatriz do tamanho do meu antebraço definitivamente não estava nos meus planos", contou.

Apesar do susto, ela disse estar otimista: "A recuperação será longa, mas estou decidida a me curar e realizar o sonho de formar minha família".