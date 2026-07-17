'O Acerto de Contas das Gêmeas Trocadas': conheça personagens da nova novelinha do Globoplay

O Globoplay estreia no dia 21 de julho a novelinha O Acerto de Contas das Gêmeas Trocadas, nova produção original da plataforma estrelada pelas irmãs Maya e Maíra Aniceto. O microdrama em formato vertical terá 50 capítulos, todos disponibilizados gratuitamente para não assinantes.

Com episódios curtos pensados para serem assistidos pelo celular, a história acompanha duas irmãs gêmeas que cresceram em realidades completamente diferentes. Após um acidente durante uma confusão em uma escola de gastronomia, as duas têm as identidades trocadas no hospital. Ao despertar, Berenice decide assumir a vida de luxo da irmã, Beatriz, dando início a uma sequência de mentiras que movimenta toda a trama.

A produção é escrita por Gustavo Reiz e dirigida por Roberta Richard. O elenco reúne nomes como Gabriel Stauffer, Caio Paduan, Giulia Gam, Guilherme Leme, Carla Fioroni, Vitória Bohn, Reeh Augusto, Vera Kowalska, Pietra Quintela e Pathy Dejesus; conheça os personagens:

Berenice (Maya Aniceto)

Criada em uma família humilde, Berenice ganha a vida vendendo marmitas e demonstra grande habilidade na cozinha. Espontânea, divertida e sem medo de enfrentar conflitos, ela vê a oportunidade de mudar de vida ao acordar no lugar da irmã rica. A partir daí, precisa sustentar a mentira enquanto tenta convencer a todos de que é Beatriz.

Beatriz (Maíra Aniceto)

Gêmea idêntica de Berenice, Beatriz construiu a própria trajetória com disciplina e dedicação aos estudos, sonhando em se tornar uma chef de reconhecimento internacional. Organizada, ambiciosa e avessa à ideia de depender de qualquer pessoa, ela entra em coma após o acidente. Quando desperta, passa a lutar para provar que sua identidade foi roubada.

Anderson (Caio Paduan)

Ex-namorado de Berenice, Anderson é impulsivo, oportunista e costuma agir de acordo com os próprios interesses. Ao descobrir que a ex-companheira está vivendo como uma mulher rica, passa a representar uma ameaça para o segredo que ela tenta esconder.

Hugo (Gabriel Stauffer)

Namorado de Beatriz e herdeiro de uma companhia aérea, Hugo é um homem atencioso, romântico e idealista. Sem saber da troca de identidades, acredita estar ao lado da verdadeira Beatriz e acaba se encantando pelas mudanças de comportamento provocadas por Berenice.

Antonieta (Giulia Gam)

Matriarca da família de Hugo, Antonieta valoriza tradição, prestígio e aparências. Apesar da personalidade controladora, ela se surpreende com a nova postura daquela que acredita ser Beatriz e acaba se aproximando da protagonista.

Alberto (Guilherme Leme)

Empresário e pai de Hugo, Alberto administra a companhia aérea da família com rigidez. Conservador e autoritário, espera que o filho assuma os negócios, mesmo diante do desejo do herdeiro de seguir carreira como piloto.

Verônica (Vitória Bohn)

Advogada e executiva da empresa de Alberto, Verônica é determinada e faz de tudo para alcançar seus objetivos. Atenta aos detalhes e confiante na própria capacidade de identificar mentiras, é a primeira pessoa a desconfiar que há algo errado com a suposta Beatriz.

Tomás (Reeh Augusto)

Assessor de Hugo, Tomás aparenta lealdade, mas age movido pela ambição. Interessado em crescer dentro da empresa, enxerga na troca de identidades uma oportunidade para enfraquecer Hugo e se une a Verônica na tentativa de desmascarar Berenice.

Lúcia (Carla Fioroni)

Mãe biológica das gêmeas, Lúcia trabalha ao lado de Berenice vendendo marmitas. Marcada pelas dificuldades da vida, carrega a culpa de ter sido obrigada a se separar de uma das filhas no passado. Além disso, fragilizada por uma doença grave, ela enfrenta sucessivos episódios de sofrimento ao relembrar essa história.

Rejane (Vera Kowalska)

Governanta da casa de Alberto, Rejane observa tudo o que acontece ao seu redor. No início, demonstra desconfiança em relação à nova Beatriz, mas muda de postura ao perceber os efeitos positivos que ela provoca na vida de Hugo.

Gabrielen (Pietra Quintela)

Melhor amiga de Berenice, Gabrielen é responsável pelos momentos mais leves da trama. Comunicativa e popular, ela amplia sua participação na história ao se tornar massagista de Antonieta.

Carmita (Pathy Dejesus)

Chef de cozinha e professora da escola de gastronomia, Carmita é conhecida pela disciplina e pela cobrança rigorosa com os alunos. Especialista em receitas e temperos, conduz as aulas com firmeza e exige evolução constante de quem passa por sua cozinha.