Conheça o livro sobre fé que Bruna Marquezine e Shawn Mendes foram vistos lendo juntos

Bruna Marquezine e Shawn Mendes chamaram atenção nas redes sociais após serem vistos compartilhando um momento de leitura durante um passeio no Rio de Janeiro. O livro escolhido pelo casal foi Sinners in the Hands of a Loving God: The Scandalous Truth of the Very Good News (em tradução livre, Pecadores nas Mãos de um Deus Amoroso), obra sobre fé escrita pelo pastor e teólogo norte-americano Brian Zahnd.





Publicado em 2017, o livro ainda não possui tradução oficial para o português, mas ganhou destaque ao propor uma nova reflexão sobre a relação entre Deus e os seres humanos. A obra faz uma contraposição ao clássico sermão Pecadores nas Mãos de um Deus Irado, escrito pelo teólogo puritano Jonathan Edwards no século 18.





Na publicação, Brian Zahnd questiona a ideia de que Deus deve ser visto principalmente como uma figura marcada pela ira e pelo castigo. O autor apresenta uma interpretação baseada no amor e na compaixão de Jesus Cristo como ponto central da fé cristã.





A obra surgiu a partir da própria experiência do pastor, que conta ter sido impactado pela visão de um Deus severo apresentada por Edwards. Segundo Zahnd, após anos refletindo sobre essa imagem de punição e medo, encontrou uma compreensão diferente, baseada no amor divino.





Ao longo dos capítulos, o autor levanta questões como se enxergar Deus como alguém irado com os pecadores é realmente uma interpretação bíblica e qual seria o verdadeiro significado de "temer a Deus".





Reflexões sobre fé e espiritualidade





Para construir seus argumentos, Zahnd utiliza passagens do Antigo Testamento, relatos sobre a crucificação de Jesus e referências ao Apocalipse. A principal defesa do livro é de que a mensagem cristã deve ser compreendida a partir do amor, e não apenas pelo medo de punições.





A publicação foi um dos destaques do portal norte-americano Relevant, voltado ao público jovem-adulto cristão, e se tornou uma leitura de reflexão para pessoas interessadas em temas ligados à espiritualidade.





Relação de Bruna com a fé





A escolha do livro também chamou atenção pela relação de Bruna Marquezine com a espiritualidade. Em 2022, durante participação no podcast Quem Pode, Pod, a atriz falou sobre sua ligação com o cristianismo e explicou que sua fé está relacionada à sua crença em Deus e em Jesus Cristo, mas que atualmente não frequenta uma igreja.





"Eu até me entristeço em falar isso. Eu sou cristã porque acredito em Deus e sigo Jesus Cristo, mas eu não frequento a igreja, porque não concordo com muitas coisas", afirmou Bruna durante a conversa.





Shawn Mendes também já compartilhou publicamente reflexões sobre espiritualidade e autoconhecimento ao longo da carreira, tornando a leitura da obra de Brian Zahnd um momento que despertou a curiosidade dos fãs.