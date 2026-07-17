Corpo de Bonnie Tyler será velado mais de um mês após a sua morte

Bonnie Tyler terá uma despedida pública mais de um mês após sua morte. O velório da cantora galesa, eternizada por sucessos como Total Eclipse of the Heart e Holding Out For A Hero, foi marcado para 15 de agosto, no País de Gales, conforme informações divulgadas por sua equipe e pela BBC News.

A cerimônia ocorrerá na Funerária William Pressdee, em Mumbles, às 15h30 (horário local). "Uma celebração da vida de Gaynor será realizada na Catedral de Swansea (Igreja de Santa Maria) na segunda-feira, 17 de agosto, ao meio-dia", informou o comunicado.

Em seguida, o corpo será levado para Skewen, cidade natal da cantora, também no País de Gales. "Gaynor retornará então para sua cidade natal e passará por Skewen por volta das 13h20, a caminho de uma cerimônia privada de sepultamento e despedida para a família", completou a nota.

O comunicado também pede que não sejam enviadas flores, exceto as da família: "Em vez de flores, a família convida gentilmente a todos a fazerem doações para duas instituições de caridade das quais Gaynor era patrona."

Bonnie Tyler morreu em 8 de julho, aos 75 anos, em um hospital de Faro, em Portugal, onde estava em coma induzido desde maio, após passar por uma cirurgia intestinal de emergência. Em comunicado publicado no site oficial da artista, a família afirmou que a morte ocorreu "de forma inesperada", em decorrência da doença para a qual ela estava em tratamento.

Quem foi Bonnie Tyler?

Batizada Gaynor Hopkins, Bonnie Tyler conquistou fama internacional com sucessos como Total Eclipse of the Heart e Holding Out For A Hero. Suas músicas também marcaram o cinema e integraram as trilhas sonoras de filmes como Footloose (1984), Metrópolis (1984) e Shrek 2 (2004). A cantora deixa o marido, Robert Sullivan, com quem era casada há mais de 50 anos.

Ao longo de cinco décadas de carreira, a artista recebeu três indicações ao Grammy e outras três ao Brit Award, além de diversos prêmios. Em 2022, foi condecorada com a Ordem do Império Britânico (MBE) pela rainha Elizabeth II em reconhecimento aos serviços prestados à música.