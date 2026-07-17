Joelma, Fafá de Belém e influencer que assou búfalo: entenda a polêmica sobre visibilidade

A influenciadora paraense Lia Mendonça voltou ao centro das atenções nas redes sociais após compartilhar, na noite da última quinta-feira, 16, um vídeo acompanhado por um áudio no qual afirma que ela deu mais visibilidade ao Norte do Brasil do que as cantoras Joelma e Fafá de Belém. A publicação repercutiu rapidamente e provocou reações de internautas e de pessoas próximas às artistas.

Entre elas está Mariana Belém, filha de Fafá, que saiu em defesa da mãe e de Joelma. "A coleguinha do búfalo resolveu fazer um vídeo onde ela fala que nem a minha mãe nem a Joelma levaram (para o mundo) a visibilidade do Pará como ela. São 50 anos (de carreira) no caso da minha mãe. Eu acho, no mínimo, de dar dó. A humildade deveria ser o que ela devia seguir agora, não a soberba, depois de todo esse escândalo", destacou.

"(Nem) minha mãe nem a Joelma precisaram matar búfalo, nem fazer nenhum escândalo, nem nenhuma polêmica, nem nenhum espetáculo com bicho nenhum, nem com partes da cultura tão importante do nosso Pará e da Ilha do Marajó. Nenhuma delas fez isso. Vou dizer uma coisinha: a soberba precede a queda", completou.

A declaração de Mariana faz referência a um vídeo publicado anteriormente por Lia, no qual a influenciadora aparece ao lado de outros criadores de conteúdo com um búfalo morto dentro de um rio.

Depois, ela compartilhou outro registro mostrando o animal sendo assado inteiro. Segundo Lia, a prática faz parte da cultura local. Após a repercussão negativa, a influenciadora bloqueou os comentários da publicação.

Natural de Belém (PA), Lia Mendonça ganhou notoriedade nas redes sociais ao produzir conteúdos sobre a cultura, a gastronomia e o cotidiano da região Norte. Com o crescimento da audiência, ela passou a integrar o Rancho do Maia, reality digital comandado por Carlinhos Maia, ampliando ainda mais sua visibilidade.

Recentemente, a influenciadora também esteve no centro de rumores sobre um possível envolvimento com o cantor MC Daniel. As interações entre os dois nas redes sociais alimentaram especulações dos fãs.