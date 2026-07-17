'A Odisseia' torna-se filme de Christopher Nolan mais bem avaliado no Rotten Tomatoes

A Odisseia passou a ocupar o posto de filme mais bem avaliado da carreira de Christopher Nolan no Rotten Tomatoes. O novo épico do diretor alcançou 96% de aprovação da crítica no agregador de avaliações e ultrapassou produções consagradas como Amnésia (2000), Batman: O Cavaleiro das Trevas (2008) e Oppenheimer (2023).

Até o momento, o longa registra 96% de aprovação, à frente dos 94% de Batman: O Cavaleiro das Trevas e Amnésia, além dos 93% de Oppenheimer, que figurava entre os títulos mais elogiados da filmografia do cineasta. O resultado reforça a recepção positiva conquistada pelo lançamento entre os críticos.

Confira o ranking dos filmes de Nolan:

A Odisseia - 96%

Batman - O Cavaleiro das Trevas - 94%

Amnésia - 94%

Oppenheimer - 93%

Insônia - 92%

Dunkirk - 92%

A Origem - 87%

Seguinte - 87%

Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge - 87%

Batman Begins - 85%

O Grande Truque - 76%

Tenet - 70%

'A Odisseia' reúne Matt Damon, Zendaya e Robert Pattinson no elenco

Com orçamento estimado em US$ 250 milhões (R$ 1,2 bilhão), A Odisseia adapta o clássico de Homero e acompanha a longa jornada de Odisseu (Matt Damon) em seu retorno à ilha de Ítaca após a Guerra de Troia.

Durante a travessia, o herói enfrenta criaturas mitológicas e diversos perigos, enquanto sua esposa, Penélope (Anne Hathaway), e seu filho, Telêmaco (Tom Holland), aguardam sua volta cercados por pretendentes que disputam o trono.

Além dos protagonistas, o elenco reúne Zendaya, Robert Pattinson, Charlize Theron, Samantha Morton e Bill Irwin. O projeto também marca um feito técnico na carreira de Nolan: é o primeiro longa-metragem inteiramente filmado com câmeras IMAX, reforçando a ambição do cineasta de entregar uma experiência cinematográfica em grande escala.